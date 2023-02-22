基因編輯嬰兒獲罪 中國科學家賀建奎「高才通」赴香港簽證惹議遭撤

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）曾因編輯嬰兒基因引發非議的中國科學家賀建奎，昨（21）日傳通過香港政府「高才通」計畫取得簽證前往該地發展，同日晚間港府以「虛假陳述」為由，緊急宣告簽證無效。

衛報報導，時任中國廣東省深圳南方科技大學副教授的賀建奎，2018年宣布率領團隊成功透過編輯人類胚胎「CCR5」基因，使一對雙胞胎女嬰在出生後便具備抵抗愛滋的能力，這也是世上首例基因編輯嬰兒。

爾後還爆出，有第三位嬰兒接受過編輯基因，這項研究成果不論在技術面或道德面上都引起全球爭議。

賀建奎及其團隊共3人於2019年底，被深圳法院以共同非法實施以生殖為目的的人類胚胎基因編輯和生殖醫療活動，「逾越科研和醫學倫理道德底線」，裁定「非法行醫」等罪成，判監3年及罰款人民幣3百萬。

賀建奎2022年4月獲釋後，在北京開設了獨立實驗室，協助罕見基因疾病患者進行可負擔的治療。此外，他也積極在學術圈復出，但他拒絕談論3年前的爭議。

賀建奎18日在個人社群網站上透露，已在本（2）月初申請通過香港「高端人才通行證計畫」，獲得為期兩年簽證到香港工作。

據美聯社報導，賀建奎21日出席記者會時談及，他正與香港的大學進行接觸，並計畫研究罕見遺傳性疾病的基因療法。

外界質疑，港府為何放行有刑事犯罪紀錄的賀建奎能通過「高才通」計畫，儘管輿論也有支持人才入港，刑事紀錄應分程度視之的意見，港府仍在昨天晚間宣布取消賀建奎的簽證資格。

勞動及福利局局長孫玉菡昨日表示，「高才通」申請流程無須申報犯罪紀錄，將由入境處做最後把關。

港府則於昨日深夜緊急發布新聞稿指出，入境事務處一直嚴格審批每宗簽證或進入許可的申請，入境處經檢視有關申請後，懷疑有人以虛假陳述獲得簽證或進入許可，入境處處長已依法宣告其簽證或進入許可無效。

勞福局也跟進宣布，今（22）日起，「高才通」申請者，需申報刑事定罪紀錄，已遞交但尚未批准的申請，入境處也會要求補交相關資料，若有虛假陳述將負法律責任。