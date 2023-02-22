北歐「極光少女」歐若拉首場台灣演唱會　金曲歌王吳青峰同台飆唱

在全球累積25億串流收聽的「極光少女」歐若拉，昨晚（21日）在Zepp New Taipei首度登台開唱，吸引滿場近2千名樂迷沈浸在歐若拉打造的空靈迷幻音樂國度；而金曲歌王吳青峰更在安可時驚喜登台，帶來去年與歐若拉的跨國合作曲〈Storm〉，開演前歐若拉也特地向好友青峰學了多句中文與台語，包含「歹勢」、「我愛你們」、「你好棒」、「我好可愛」，歐若拉也直接在演唱會上現學現賣，讓在現場的樂迷嗨翻天，直呼超幸運！
首次來台，歐若拉不僅帶來去年發行的新專輯《不完美之神》（The Gods We Can Touch）當中的歌曲〈Exist For Love〉和〈Heathens〉外，先前在TikTok瘋傳的神曲〈Runaway〉也沒少，在演唱到〈Queendom〉時更揮舞著彩虹旗，邀請所有樂迷不論身份與性別，一起加入她的音樂國度。相對Talking橋段的可愛模樣，歐若拉在演出時則帶著強大而完美的氣場，她全程光著腳丫，身穿黃色短上衣與澎褲，時而溫柔吟唱、時而以渾厚帶勁的嗓音飆唱，在歌曲中穿插優美的特色舞蹈，讓人一瞬間宛若掉進神秘的北歐國度，零失誤的現場實力讓全場樂迷屏息陶醉。
演唱到安可曲時，歐若拉透露還有最後一個獻給台灣樂迷的驚喜，接著便邀請好友青峰登台，久違的兩人一在台上碰面就開心的不斷碰跳、擁抱，並帶來他們跨國合作的單曲〈Storm〉的全球首唱。舞台背景復刻英文單曲封面上的昏黃圓月，兩人用充滿張力的歌聲相互以音樂對話，讓粉絲大呼是夢幻聯動！青峰更在台上與歐若拉分享〈Storm〉的副歌中有一句歌詞「Come Again」，聽起來像台語的「桶仔雞」，得知意思後歐若拉就現學現賣，不斷重複著「桶仔雞」，俏皮逗趣的舉動引起台下尖叫連連，演唱會最後在充滿愛的〈Giving In To The Love〉歌曲中劃下美好句點。