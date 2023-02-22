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北歐「極光少女」歐若拉首場台灣演唱會　金曲歌王吳青峰同台飆唱

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 15:43
吳青峰與歐若拉。（圖／環球音樂）

吳青峰與歐若拉。（圖／環球音樂）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「極光少女」歐若拉（AURORA）首場台灣演唱會和青峰同台飆唱。

在全球累積25億串流收聽的「極光少女」歐若拉，昨晚（21日）在Zepp New Taipei首度登台開唱，吸引滿場近2千名樂迷沈浸在歐若拉打造的空靈迷幻音樂國度；金曲歌王吳青峰更在安可時驚喜登台，帶來去年與歐若拉的跨國合作曲〈Storm〉，開演前歐若拉也特地向好友青峰學了多句中文與台語，包含「歹勢」、「我愛你們」、「你好棒」、「我好可愛」，歐若拉也直接在演唱會上現學現賣，讓在現場的樂迷嗨翻天，直呼超幸運！

歐若拉在演唱會一登場馬上開心大喊：「台北！我終於來了，很開心能來到這邊，因為這裡有青峰！」並接著說：「我好愛這裡，甚至可以死在這！我從來沒有看過如此漂亮的地方、感受到如此強大的能量和靈魂，無法用言語解釋我有多愛這裡！」演出前向青峰學的中文「我愛你」、「可愛」更是在演唱會中不斷活用，中間有一段不小心介紹錯歌曲，也直接飆出台語「歹勢」，超接地氣的發言讓歌迷相當驚喜。

北歐「極光少女」歐若拉首場台灣演唱會　金曲歌王吳青峰同台飆唱
AURORA（圖／Live Nation Taiwan提供）

首次來台，歐若拉不僅帶來去年發行的新專輯《不完美之神》（The Gods We Can Touch）當中的歌曲〈Exist For Love〉和〈Heathens〉外，先前在TikTok瘋傳的神曲〈Runaway〉也沒少，在演唱到〈Queendom〉時更揮舞著彩虹旗，邀請所有樂迷不論身份與性別，一起加入她的音樂國度。相對Talking橋段的可愛模樣，歐若拉在演出時則帶著強大而完美的氣場，她全程光著腳丫，身穿黃色短上衣與澎褲，時而溫柔吟唱、時而以渾厚帶勁的嗓音飆唱，在歌曲中穿插優美的特色舞蹈，讓人一瞬間宛若掉進神秘的北歐國度，零失誤的現場實力讓全場樂迷屏息陶醉。

歐若拉還透露有一個給台灣樂迷的獨家小驚喜，她搞笑說：「我通常都只穿裙子，因為我沒有腳。今天這套是我第一條褲子，而穿褲子有一個很麻煩的事情是，會卡在屁股縫裡！」更帶動所有樂迷與她一起大喊：「褲子卡在屁股裡！」全場歌迷都被她無厘頭的舉動笑瘋。

演唱到安可曲時，歐若拉透露還有最後一個獻給台灣樂迷的驚喜，接著便邀請好友青峰登台，久違的兩人一在台上碰面就開心的不斷碰跳、擁抱，並帶來他們跨國合作的單曲〈Storm〉的全球首唱。舞台背景復刻英文單曲封面上的昏黃圓月，兩人用充滿張力的歌聲相互以音樂對話，讓粉絲大呼是夢幻聯動！青峰更在台上與歐若拉分享〈Storm〉的副歌中有一句歌詞「Come Again」，聽起來像台語的「桶仔雞」，得知意思後歐若拉就現學現賣，不斷重複著「桶仔雞」，俏皮逗趣的舉動引起台下尖叫連連，演唱會最後在充滿愛的〈Giving In To The Love〉歌曲中劃下美好句點。
歐若拉
AURORA
吳青峰

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更新時間 : 2023-02-22 17:57 GMT+08:00

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