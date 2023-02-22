北歐「極光少女」歐若拉首場台灣演唱會　金曲歌王吳青峰同台飆唱

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「極光少女」歐若拉（AURORA）首場台灣演唱會和青峰同台飆唱。

在全球累積25億串流收聽的「極光少女」歐若拉，昨晚（21日）在Zepp New Taipei首度登台開唱， 吸引滿場近2千名樂迷沈浸在歐若拉打造的空靈迷幻音樂國度； 而金曲歌王吳青峰更在安可時驚喜登台， 帶來去年與歐若拉的跨國合作曲〈Storm〉， 開演前歐若拉也特地向好友青峰學了多句中文與台語，包含「歹勢」 、「我愛你們」、「你好棒」、「我好可愛」， 歐若拉也直接在演唱會上現學現賣，讓在現場的樂迷嗨翻天， 直呼超幸運！

歐若拉在演唱會一登場馬上開心大喊：「台北！我終於來了， 很開心能來到這邊，因為這裡有青峰！」並接著說：「我好愛這裡， 甚至可以死在這！我從來沒有看過如此漂亮的地方、 感受到如此強大的能量和靈魂，無法用言語解釋我有多愛這裡！」 演出前向青峰學的中文「我愛你」、「可愛」 更是在演唱會中不斷活用，中間有一段不小心介紹錯歌曲， 也直接飆出台語「歹勢」，超接地氣的發言讓歌迷相當驚喜。



AURORA（圖／Live Nation Taiwan提供）

首次來台，歐若拉不僅帶來去年發行的新專輯《不完美之神》（ The Gods We Can Touch）當中的歌曲〈Exist For Love〉和〈Heathens〉外， 先前在TikTok瘋傳的神曲〈Runaway〉也沒少， 在演唱到〈Queendom〉時更揮舞著彩虹旗， 邀請所有樂迷不論身份與性別，一起加入她的音樂國度。 相對Talking橋段的可愛模樣， 歐若拉在演出時則帶著強大而完美的氣場，她全程光著腳丫， 身穿黃色短上衣與澎褲，時而溫柔吟唱、 時而以渾厚帶勁的嗓音飆唱，在歌曲中穿插優美的特色舞蹈， 讓人一瞬間宛若掉進神秘的北歐國度， 零失誤的現場實力讓全場樂迷屏息陶醉。

歐若拉還透露有一個給台灣樂迷的獨家小驚喜，她搞笑說：「 我通常都只穿裙子，因為我沒有腳。今天這套是我第一條褲子， 而穿褲子有一個很麻煩的事情是，會卡在屁股縫裡！」 更帶動所有樂迷與她一起大喊：「褲子卡在屁股裡！」 全場歌迷都被她無厘頭的舉動笑瘋。

演唱到安可曲時，歐若拉透露還有最後一個獻給台灣樂迷的驚喜， 接著便邀請好友青峰登台， 久違的兩人一在台上碰面就開心的不斷碰跳、擁抱， 並帶來他們跨國合作的單曲〈Storm〉的全球首唱。 舞台背景復刻英文單曲封面上的昏黃圓月， 兩人用充滿張力的歌聲相互以音樂對話，讓粉絲大呼是夢幻聯動！ 青峰更在台上與歐若拉分享〈Storm〉的副歌中有一句歌詞「 Come Again」，聽起來像台語的「桶仔雞」， 得知意思後歐若拉就現學現賣，不斷重複著「桶仔雞」， 俏皮逗趣的舉動引起台下尖叫連連，演唱會最後在充滿愛的〈 Giving In To The Love〉歌曲中劃下美好句點。