日本東京梅毒患者10年大增12倍　日媒揭2大原因

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）日本東京性傳染病「梅毒」患者在10年內增加了12倍，創下了歷史新高。

根據韓媒朝鮮日報引述東京新聞報導，2012年東京內的梅毒患者男女合計為297人，去年則暴增至3677人，是自1999年開始統計以來的歷史新高。其中以女性患者的增加最受關注，女性患者由10年前的34人增加至1,386人，大幅增加了40倍；男性患者則是由263人增加至2,291人，增加9倍。

以年齡層方面來看，男性20~40多歲患者佔77%，女性20多歲患者則約佔69%，可見患者大多數為年輕人。

據日媒報導，在日本當地，梅毒遽增主要為兩個原因。

有分析認為，感染人數大增的主要原因之一為日本前首相安倍晉三所推進的「觀光立國」。從2013年開始，梅毒感染人數開始大幅增加，這恰巧與「觀光立國」時間重疊，當年日本外國旅客人數首次突破了1,000萬人大關。

另外也有分析指出，隨著交友軟體普及，越來越多年輕人開始使用軟體交友，對於性方面態度較開放，梅毒也因此開始迅速擴散。

梅毒為慢性傳染病，是性病的一種，主要透過性關係感染，另外也可透過血液及母子垂直感染。感染約一個月左右，患部會出現無痛的潰瘍傷口，但通常在3-6週內就會自行癒合，傷口癒合後，全身各處會開始出現不會癢的紅疹、淋巴腺腫大、發燒頭痛等，病灶可能在幾週內消失，也可能會反覆出現。

若無接受治療，在數年後可能會導致心臟及神經出現異常，嚴重導致失明、癱瘓、或甚至死亡。若女性在未發現感染的情況下懷孕，也可能會導致胎兒出現障礙，或甚至死亡。

根據報導，東京現在致力於推廣採檢，預防病情擴散，東京內的保健所都有提供免費匿名檢查，也預計在3月時於東京內的4個地點設置臨時免費檢查站，檢驗結果可即時於當日出爐。另外，他們也計畫從3月初開始公開梅毒患者的採訪影片，並透過YouTube及Instagram投放預防廣告。