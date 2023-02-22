（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16,484例COVID-19確定病例，其中16,145例為本土個案，較上週三(19,505例)少3,360例，減少約17.2%；另有339例境外移入，確診個案中新增64例死亡。



指揮中心表示，今日新增之16,145例本土病例，為7,519例男性、8,598例女性、28例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市仍為六都，依序為新北市(3,168例)，桃園市(1,962例)，高雄市(1,916例)，臺中市(1,770例)，臺北市(1,432例)，臺南市(1,395例)。



指揮中心指出，今日新增64例本土病例死亡個案，為42例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月15日至今(2023)年2月19日，死亡日期介於去年9月25日至2月19日。





指揮中心說明，今日新增339例境外移入個案中，為148例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月22日至2月21日。



指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,970,937例確診、17,672例死亡。

2/22台灣增16,484例COVID-19確定病例：16,145例本土、339例境外移入、64例死亡