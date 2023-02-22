格蘭路思單一麥芽威士忌極絢之淬42年　台灣限量首發42瓶

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，全球限量1,134瓶，台灣限量首發42瓶，一瓶要價新台幣25萬3,200元。

2023年格蘭路思全球鉅獻《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣限量首發42瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製， 除了於珍稀手工訂製雪莉桶內陳釀酒液，更結合唯一英國在地生產D artington Crystal手工訂製水晶酒瓶， 每一個頂級手工酒瓶都是由八位具備40年以上精湛水晶工藝經驗的 工匠，以最高品質的11道繁複工序， 純手工打造而成，體現出低調奢華的高質感。

Dartington Crystal是現今唯一英國在地生產的頂級水晶品牌，每一位工 匠皆擁有40年以上的反覆培訓與經驗累積， 方能運用精湛的吹製技法，打造出每件風格獨特的水晶製品，並會在 每件作品蓋上品牌專屬標章，象徵40年匠人工藝的不凡認證。



《格蘭路思-極絢之淬42年》外包裝首次使用大膽鮮豔色彩。（圖／品牌提供）

知名服裝設計師Daniel Wong出生於加拿大，童年成長於蘇格蘭，自幼受到蘇格蘭高地文化所薰陶，設計以用色大膽印花堆疊的創意手法，交疊拼接巧妙交織出新種時尚印花瘋，呈現經典與前衛和諧並存的時尚創意，而《格蘭路思-極絢之淬42年》外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底，並以銀色線條代表舖地式酒窖倉庫，展現與過往作品截然不同的設計風格。

Daniel Wong表示：「身為威士忌愛好者，過往高年份的威士忌都給人嚴肅、沉重的包裝印象，因此，我非常欣賞格蘭路思這次突破格局的酒款設計，不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶都充滿俐落、簡約的摩登時尚，跟我所熟悉的蘇格蘭，傳承經典、不斷創新的文化DNA不謀而合。」

《格蘭路思-極絢之淬42年》在優質雪莉桶中歷經歲月更迭的層疊渲染， 賦予酒液中帶有紅糖蜂蜜的濃郁甜味， 伴隨著混合香草和烤杏仁的奶油味， 還有些許淡淡且獨特的橡木和橙油香味，感受到柔滑醇真、 花香綻放的悠長尾韻；最終，伴隨著天鵝絨般柔滑甜美， 又似奶油般的悠長尾韻，交互縈繞不絕，讓歷經長達42年的時光淬 煉由舌尖滑入喉中，轉化為層層交疊的豐富韻味, 為最美好的時刻the perfect moment 劃下註解。

格蘭路思 42 年單一麥芽威士忌 極絢之淬

ABV：43%

建議售價：NT$253,200 (含稅)

裝瓶數：全球限量1134瓶，台灣首發42瓶

官網：https://www.facebook.com/ TheGlenrothesTaiwan/