格蘭路思單一麥芽威士忌極絢之淬42年　台灣限量首發42瓶

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，全球限量1,134瓶，台灣限量首發42瓶，一瓶要價新台幣25萬3,200元。
2023年格蘭路思全球鉅獻《格蘭路思單一麥芽威士忌 極絢之淬 42年》，台灣限量首發42瓶，由品牌首席釀酒師Laura Rampling巧手釀製，
Dartington Crystal是現今唯一英國在地生產的頂級水晶品牌，每一位工
《格蘭路思-極絢之淬42年》外包裝首次使用大膽鮮豔色彩。（圖／品牌提供）
知名服裝設計師Daniel Wong出生於加拿大，童年成長於蘇格蘭，自幼受到蘇格蘭高地文化所薰陶，設計以用色大膽印花堆疊的創意手法，交疊拼接巧妙交織出新種時尚印花瘋，呈現經典與前衛和諧並存的時尚創意，而《格蘭路思-極絢之淬42年》外包裝首次採用鮮豔彩色包裝，將酒廠腹地的風貌以彩色等高線盡收眼底，並以銀色線條代表舖地式酒窖倉庫，展現與過往作品截然不同的設計風格。
Daniel Wong表示：「身為威士忌愛好者，過往高年份的威士忌都給人嚴肅、沉重的包裝印象，因此，我非常欣賞格蘭路思這次突破格局的酒款設計，不論是致敬大自然鮮艷色彩的外盒設計抑或是採用匠人工藝手工水晶酒瓶都充滿俐落、簡約的摩登時尚，跟我所熟悉的蘇格蘭，傳承經典、不斷創新的文化DNA不謀而合。」
《格蘭路思-極絢之淬42年》在優質雪莉桶中歷經歲月更迭的層疊渲染，
格蘭路思 42 年單一麥芽威士忌 極絢之淬
ABV：43%
建議售價：NT$253,200 (含稅)
裝瓶數：全球限量1134瓶，台灣首發42瓶
官網：https://www.facebook.com/