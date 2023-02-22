台灣民意基金會民調：國民黨支持度２月逆轉支持度最高 民眾黨重挫

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導） 台灣民意基金會昨（21）日公布最新民調顯示，在野政黨支持度在過去一個月出現戲劇性大轉變，國民黨支持度27.1%，成為支持度最高的政黨，而同份民調中，蔡英文總統聲望低於4成，不贊成率也大於贊同率約4.6%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，在最新民調中，蔡英文總統的聲望目前處於 2019 年 5 月以來最低迷的時候，連續3個月「總統職務表現贊同率」低於4成，這種現任總統失去民心的現象，在總統大選年對執政黨當然是一個不 利因素。

另根據台灣民意基金會的「政黨支持傾向」調查，與上個月相比，除了民進黨26.9%沒有明顯改變外，國民黨支持度大躍升至27.1%，是為支持度最高的政黨，而相較上月，民眾黨支持度重挫8個百分點，是創黨以來單次跌的最重最深的一次。

台灣民意基金會最新國內各政黨支持度民調顯示，各政黨排名依序為：27.1%中國國民黨，26.9%民主進步黨，12.3%台灣民眾黨，1.1%時代力量，1%台灣基進，1.5%其他政黨合計，29.3%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道。

與上個月相比，執政的民進黨支持度略升0.2個百分點，在野政黨支持度出現戲劇性大轉變，國民黨支持度上揚 5.6個百分點，民眾黨重挫8個百分點，時代力量銳減3.2個百分點，台灣基進銳減3.2個百分點，中性選民激增8個百分點。

游盈隆直言，國民黨已迎頭趕上民進黨，兩大黨各擁有2成7支持，民眾黨重挫只剩1成2，時代力量與台灣基進支持度幾近歸零，已經處在一種滅頂狀態。

游盈隆分析，民眾黨此次重挫8個百分點，是創黨以來最差，主要原因是2022地方選舉國民黨大勝，以及2024總統大選預期國民黨重返執政有望所造成，畢竟民眾黨和國民黨支持者有高度重疊性，兩黨支持者流來流去，來去如風，沒什麼困難。

至於兩個泛綠小黨—時代力量和台灣基進—雙雙遭遇創黨以來最大的打擊，社會支持度只剩1%，游盈隆認為無疑是超級嚴重警訊，如何迅速積極審慎面對是嚴肅的課題。



( 圖片翻攝自台灣民意基金會網頁 )

在問及民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三位熱門2024總統候選人支持度，結果發現，27.7%支持賴清德，32.4%選侯友宜，19.5%選柯文哲， 9.7%尚未能決定，10.8%沒意見、不知道、拒答。也說是說，侯友宜領先賴清德 4.7 個百分點，柯文哲雖仍敬陪末座，但擁有兩成的支持。游盈隆指出，這項發現透露了一個重要的訊息，那就是2024 總統大選賴清德不但不是穩贏，若國民黨確定由侯友宜代表參選的話，民進黨還將陷入艱困的政權保衛戰。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年2月 13日到14日兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；有效樣本1072人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。