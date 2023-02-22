(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）墨西哥前公共安全部長魯納本為該國「毒品戰爭」門面，卻涉嫌收受毒梟巨頭數百萬美元賄賂掩護運毒，遭美國逮捕後被判毒品販運罪成立，恐面臨終身監禁。

BBC、衛報報導，魯納（Genaro García Luna）本應主導打擊毒販行動，卻接受 「西納羅亞販毒集團」（Sinaloa Cartel）以鉅額現金賄賂，換取免於被逮捕的庇護，以及可卡因運輸的安全路線、警方執法行動相關線索。該集團為「世界上最大、最多產的販毒組織」，是美國最大的毒品供應商。

魯納是墨西哥有史以來遭控涉入毒品販運的最高層級官員之一。他於2001年至2005年間主掌該國聯邦調查局，並於2006年至2012年起擔任公共安全部長，身為時任總統卡德隆（Felipe Calderon）打擊販毒集團的重要一員，他與美國禁毒及情報機構密切合作。

魯納卸任後移居美國，在2019年因涉收取販毒集團賄款在德州被捕。儘管他始終堅稱無罪，美國法院21日裁定，魯納的毒品販運罪成立，最高面臨終身監禁；根據司法部聲明，其刑期至少20年。

為期四週的審判中，9名已定罪的西納羅亞販毒集團成員為魯納收賄一事出庭作證，檢察官Saritha Komatireddy向陪審團成員表示，如果沒有魯納作為同謀，該集團不可能運送毒品。

Komatireddy在結案陳詞中表示，魯納利用職務之便，從本應起訴之人手中賺取數百萬美元，而行賄換取庇護的西納羅亞販毒集團的大毒梟古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）及兩個高層，「他們已得到所支付的東西」。

魯納的律師則將其委託人描繪成勤勉工作、熱衷家庭的男性，主張作證的販毒集團成員以缺乏一致性的敘述來抹黑魯納，以報復魯納將他們繩之以法，並期望藉此換取在美國減刑，這些指控者有「難以置信的撒謊動機」。

至於綽號「矮子」的古茲曼，因販毒、謀殺罪等10項罪名，於2019年被判終身監禁，目前被關押在科羅拉多一座戒備森嚴的「頂級監獄」，先前他曾兩次越獄成功。

墨西哥前公共安全部長收賄掩護販毒 罪名成立恐終身監禁