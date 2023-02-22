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流感增8例重症、4死 9成沒打疫苗！南台灣30多歲男因敗血症、肺炎過世

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 12:25
疾管署在例行疫報中表示，上週新增8例流感併發重症病例，以及新增4例死亡。（疾管署提供）

疾管署在例行疫報中表示，上週新增8例流感併發重症病例，以及新增4例死亡。（疾管署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）新冠疫情趨緩，但流感升溫！疾管署表示，上週新增8例流感併發重症病例，其中有7例未接種本季流感疫苗；另新增4例死亡，均為A型H3N2。疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，如出現呼吸道症狀應配戴口罩儘速就醫，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。

疾管署表示，流感病毒持續於社區活動，上週門急診類流感就診人次與前一週持平，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及呼吸道融合病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

疾管署表示，上週新增8例流感併發重症病例(6例為A型H3N2，1例為A型H1N1，1例為A型未分型)，為男性及女性各4例，年齡介於未滿10歲至90歲，其中5例具高血壓及心肺血管疾病等慢性病史，且有7例未接種本季流感疫苗，發病日介於今(2023)年2月10日至2月16日。

另新增4例死亡，年紀介於30多歲至80多歲（均為A型H3N2），有糖尿病、高血壓及氣喘等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗，因病或呼吸道症狀就醫住院後檢出流感，之後因腎衰竭及呼吸衰竭等原因病逝。

其中最年輕的死亡個案為南部30多歲男性，有糖尿病且未接種流感疫苗，一月下旬出現發燒、咳嗽等症狀，三天後症狀未改善，且出現發燒和呼吸急促症狀。

就醫後發現有糖尿病併發症且有雙側肺炎，立即收治加護病房使用葉克膜治療，且驗出抗藥性細菌，最後因敗血症、肺炎過世，發病至死亡約三週。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年2月19日流感併發重症病例累計49例(41例A型H3N2、3例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占41%)，90%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡9例(8例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。

流感增8例重症、4死 9成沒打疫苗！南台灣30多歲男因敗血症、肺炎過世
流感
疾管署

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更新時間 : 2023-02-22 17:56 GMT+08:00

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