經常失眠、睡不好，竟會讓血糖飆高?

【健康醫療網／記者張慈恩報導】大家知道飲食、運動、藥物等等都會影響到血糖的波動，但其實「睡眠」也會影響血糖。今天就讓知名預防醫學健康管理的陳炯瑜醫師，來跟大家分享睡眠與血糖的關係，以及如何養出好眠體質。

當睡不好的時候，容易導致交感神經變活化，腎上腺素分泌較多，影響到人體對於糖份的吸收與調節，出現「胰島素阻抗」的情況，長期累積下來就容易導致血糖升高，甚至演變為糖尿病。此外，睡不好也會導致壓力荷爾蒙增加、瘦體素分泌失調，讓人食慾增加，導致肥胖和高血糖問題。

陳炯瑜醫師說明，許多糖友們因為夜間容易頻尿，或是因為疾病而較容易焦慮不安，進而也會出現失眠問題，一旦失眠又導致血糖升高，變成一個惡性循環。

睡不好不只是失眠，包含中間會醒來超過2次以上，容易作夢、早上起床仍覺得沒睡飽…這些都代表著睡眠品質較差。想要擁有好的睡眠品質，陳炯瑜醫師建議可以從以下三點做起：

建立睡前儀式感

我們可以透過固定的睡前儀式，告訴大腦「準備要休息了」，像是睡前1小時把燈光調暗，聽助眠的音樂或是喝一杯熱牛奶、冥想等等，透過建立固定的睡前流程，並維持正常的作息，都有助於幫助改善失眠問題。

適當的運動

運動能夠幫助緩解壓力、幫助更好入睡，不過運動的時間也很重要。很多人誤以為睡前激烈運動就會更好睡，但其實反而會讓大腦更亢奮，讓人精神變好，更難以入睡。建議要至少在睡前的2個小時前完成運動，才能夠有足夠時間讓身體放鬆，培養睡意。

避免過度焦慮

每個人的生理時鐘及需要的睡眠時數都不一樣。依照自己的睡眠習慣，不免搶自己一定要在11點前入睡，或是必須睡滿8小時，反而會讓自己更焦慮，進而導致失眠問題。

▲知名預防醫學健康管理陳炯瑜醫師

睡得好穩住血糖，日常飲食與運動也是一大關鍵，此外，也可以透過逆糖減脂的療程，經由檢測來了解胰島素的狀態，並由營養師來協助規劃飲食方案，預防高血糖找上身。

【醫師簡介】

陳炯瑜醫師

現職：長春藤預防醫學健康管理醫師

專長：健康管理、幹細胞儲存、骨關節運動傷害治療

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56825

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