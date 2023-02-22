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【打破核武天平】俄國片面中止履行限武條約 美俄重回冷戰 全球軍備競賽？

普丁決定不守遊戲規則，中國、印度等核武大國是否也會被cue到？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 10:36
普丁2023年2月21日發表國情咨文（圖／美聯社）

普丁2023年2月21日發表國情咨文（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰爭週年將屆，俄國總統普丁（Vladimir Putin）發表國情咨文，老調重彈，夸夸其談，但在整場演說中最令人皺眉的一點，莫過於他宣布俄國要中止履行《新戰略武器裁減條約》（New START），此舉雖說戲劇化效果居多，卻令專家憂心，新一波軍備競賽恐不可免。

New START內涵為何？

冷戰期間，美俄展開了擴增核武的核競賽，有感於此風不可長，雙方於1991年簽署了《戰略武器裁減條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，START），彼此互相掣肘，限制武器發展。鑒於原條約內容過時，2010年，雙方簽署了《新戰略武器裁減條約》，2011年生效，效期10年，2021年獲展延，2026年2月到期。

根據該條約，美俄必須將部署的核彈頭數量控制在1,550枚，其他戰略飛彈、發射工具的數量也必須加以限制，包括陸基彈道飛彈、潛射彈道飛彈、可掛載核武器的重型轟炸機等。

New START成效如何？

根據經濟學人，在此約束下，這兩大核子強權（共持有全球90%核武）雖仍握有摧毀整個人類文明的火力，但至少自冷戰結束以來，彈頭數量已減少了75%。更重要的是，條約規定雙方必須確保相關資訊透明化、每年18次實地視察驗證、分享技術資訊、不得發展有違條約原則的新型武器系統。

2011至2020年間，實地視察共計328次，之後受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響而暫停。即便是美俄交惡之際，這類活動仍悄悄進行，多多少少讓地球多了一絲安全。隨著疫情趨緩，這類驗證活動本應於2022年重啟，卻推遲至今，原本雙方說好今年11月重啟，如今普丁以北約（NATO）在烏克蘭進行代理戰爭、欲摧毀俄國為由，怒而暫退條約，使原定的討論計畫化為泡影。

俄國單方面中止履行New START，意味什麼？

根據路透，普丁要求，除非將英法等國的核武也納入考量，否則不願與美方重啟談判，華府則擺明了不同意。專家稱，沒了這項遏制規範，不僅美俄核武平衡被打破，也可能促使中國、印度、巴基斯坦等核子大國加大建造核子彈藥庫的力道，全球安全陷入極度失穩狀態。

美國科學家聯盟（Federation of American Scientists）統計，目前俄國共握有5,977枚核彈頭，美國則是 5,428枚。若協議破裂，美俄恐將戰略核彈部署數量從1,550枚激增至4,000枚，國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）戰略、科技與武器控制主任艾柏克（William Alberque）說道。

奧斯陸核子計畫（Oslo Nuclear Project）研究員卡麥隆（James Cameron）認為，New START破局後，美俄恐又回到冷戰時期的瘋狂猜測遊戲，只能透過不斷猜想，揣測敵方的核武戰力及意圖。在此局面下，雙方都會往最壞的方向猜，做最壞的打算，將事態推向最不穩定的情況，加劇了動用核武的可能性。

況且，普丁在演說中暗示要重啟核試，令人憂心，雖他強調前提是美國先有所動作。若然，將會是莫斯科自1990年（蘇聯瓦解前一年）以來首度進行核武試驗。

俄烏戰爭這一年來，普丁已多次揚言不惜祭出核武，如今又片面說他不想遵守遊戲規則。經濟學人指，俄軍這場仗表現不佳，彈藥匱乏，傳統飛彈與裝甲車也補充困難，普丁還故弄玄虛，刻意打破核武的天平，增加誤判風險，極為不智。

他似乎忘了，武器管控協議這種東西，跟你談的是敵人，可不是朋友。

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