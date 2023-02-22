（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾管署公布，台灣新增1例猴痘境外移入個案，是今年首例，個案有有出國旅遊史，研判為境外移入個案，目前於醫院隔離治療中。

疾管署於昨（21）日在例行疫報說明，這名個案為北部30多歲本國籍男性，於今(2023)年1-2月間有出國旅遊史，於2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，於2月15日確診陽性。

疾管署防疫醫師林詠青說，個案經過治療後，症狀良好，疹子已大幅改善，部分已結痂脫落，但因為猴痘病例需要所有結痂脫落才能解除隔離，現階段還在醫院隔離治療中。

疾管署發言人羅一鈞說明，這名個案有多國旅遊史，由於猴痘潛伏期約21天，經流行病學研判，感染地為奧地利可能性最高，且個案在該國有社交接觸活動史，加上病毒定序為流行於中西歐的西非株B.1.3，符合原先的判斷。

另外，經疫調匡列相關接觸者共39名，包含1名朋友、12名職場接觸者，其餘為醫院接觸者評估為中低風險，無須預防接種，目前1人出現相關症狀，為就醫接觸者，經採檢陰性。

疾管署說明，猴痘於去(2022)年6月23日公告列為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報5例確診為境外移入(德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。

去（2022）年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，但自去年5月7日英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散，截至今累計至少109國報告逾8.6萬例確診，其中以美洲(58,367例)及歐洲(25,849例)病例數最多，累計病例前五名為美國30,193例、巴西10,808例、西班牙7,538例、法國4,128例及哥倫比亞4,074例，鄰近國家中新加坡、日本、泰國、韓國、菲律賓、越南、香港、中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。

世界衛生組織去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持。而我國自去年6月30日起，將1年內具本土或不明感染源病例逾百例之30國旅遊疫情列為「第二級：警示(Alert)」。

疾管署提醒國人若前往該些國家，應避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

境外移入第5例猴痘！北台灣30多歲男遊歐染疫 緊急匡列接觸者39名