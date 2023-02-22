Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

境外移入第5例猴痘！北台灣30多歲男遊歐染疫　緊急匡列接觸者39名

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/22 10:33
疾管署公布，我國新增一例境外移入猴痘確診案例，截至今累計5例。（圖／路透）

疾管署公布，我國新增一例境外移入猴痘確診案例，截至今累計5例。（圖／路透）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）疾管署公布，台灣新增1例猴痘境外移入個案，是今年首例，個案有有出國旅遊史，研判為境外移入個案，目前於醫院隔離治療中。

疾管署於昨（21）日在例行疫報說明，這名個案為北部30多歲本國籍男性，於今(2023)年1-2月間有出國旅遊史，於2月上旬因身體陸續出現水泡、皮疹、喉嚨痛、關節痛及全身痠痛等症狀，經醫師評估後採檢通報，於2月15日確診陽性。

疾管署防疫醫師林詠青說，個案經過治療後，症狀良好，疹子已大幅改善，部分已結痂脫落，但因為猴痘病例需要所有結痂脫落才能解除隔離，現階段還在醫院隔離治療中。

疾管署發言人羅一鈞說明，這名個案有多國旅遊史，由於猴痘潛伏期約21天，經流行病學研判，感染地為奧地利可能性最高，且個案在該國有社交接觸活動史，加上病毒定序為流行於中西歐的西非株B.1.3，符合原先的判斷。

另外，經疫調匡列相關接觸者共39名，包含1名朋友、12名職場接觸者，其餘為醫院接觸者評估為中低風險，無須預防接種，目前1人出現相關症狀，為就醫接觸者，經採檢陰性。

疾管署說明，猴痘於去(2022)年6月23日公告列為第二類法定傳染病，截至今日，累計通報5例確診為境外移入(德國1例、美國3例、1例奧地利)，餘40例均排除。

去（2022）年4月以前，猴痘疫區以西非和中非地區為主，但自去年5月7日英國出現首例本土個案後，迅速在全球擴散，截至今累計至少109國報告逾8.6萬例確診，其中以美洲(58,367例)及歐洲(25,849例)病例數最多，累計病例前五名為美國30,193例、巴西10,808例、西班牙7,538例、法國4,128例及哥倫比亞4,074例，鄰近國家中新加坡、日本、泰國、韓國、菲律賓、越南、香港、中國等亦有報告病例，其中日本本土疫情近期有增加趨勢。

世界衛生組織去年7月23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」，迄今仍維持。而我國自去年6月30日起，將1年內具本土或不明感染源病例逾百例之30國旅遊疫情列為「第二級：警示(Alert)」。

疾管署提醒國人若前往該些國家，應避免出入可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如皮疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

境外移入第5例猴痘！北台灣30多歲男遊歐染疫　緊急匡列接觸者39名
猴痘

相關新聞

去除汙名化　美媒：世衛擬將「猴痘」改名MPOX
去除汙名化　美媒：世衛擬將「猴痘」改名MPOX
2022/11/23 20:32
英國研究：猴痘「發病前4天」、「無症狀」的情況下已具傳染力
英國研究：猴痘「發病前4天」、「無症狀」的情況下已具傳染力
2022/11/04 15:10
WHO示警：猴痘疫情仍列為最高警戒層級
WHO示警：猴痘疫情仍列為最高警戒層級
2022/11/03 15:36
【境外移入】台灣公布第四例猴痘確診個案！ 8名接觸者無需接種疫苗
【境外移入】台灣公布第四例猴痘確診個案！ 8名接觸者無需接種疫苗
2022/10/09 21:08
【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
【32家合約醫院名單】台灣邊境穩健開放　疾管署建議: 出國前先諮詢旅遊醫學門診
2022/10/09 17:00

更新時間 : 2023-02-22 17:56 GMT+08:00

最受歡迎

【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
美甲光療機有紫外線！美國研究：會破壞人體DNA、有致癌疑慮
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
俄烏戰爭打了一年 烏克蘭水深火熱，俄國人民呢？
俄烏戰爭打了一年 烏克蘭水深火熱，俄國人民呢？
〈投資理財〉美國科技股震台股盪 綠能投資有解
〈投資理財〉美國科技股震台股盪 綠能投資有解
安永女員工具名指控上司性騷擾　發言人：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍
安永女員工具名指控上司性騷擾　發言人：已啟動獨立內部調查、對不道德行為零容忍