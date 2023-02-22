台美國安會議 美國副國務卿、白宮官員與台灣高層密談7小時

（台灣英文新聞／政治組 政治組 綜合報導）台灣外交部長吳釗燮及國家安全會議秘書長顧立雄，於美東時間21日抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等涉台事務官員就國安議題進行長達7小時的閉門會談。

英媒金融時報日前引述知情人士披露，吳釗燮和顧立雄將與美國官員進行秘密會談，美方主談人為白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與雪蔓（Wendy Sherman）。報導還指出，此類對話屬美台間「特殊管道」對話，以避免激怒中國。

中央社指出，當地時間21日上午9點半左右，吳、顧兩人在駐美代表蕭美琴的陪同下，抵達AIT華盛頓總部。美方出席官員包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日前傳出訪台的副助理部長蔡斯（Michael Chase），外傳將接任AIT主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人。

康貝爾（Kurt Campbell）與雪蔓在稍晚加入密門會談。本次會談至下午5時結束，過程長達7小時，雙方均未對外發表談話。