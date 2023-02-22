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台美國安會議 美國副國務卿、白宮官員與台灣高層密談7小時

會後台美雙方均未對外發表談話。

By 政治組, 台灣英文新聞
2023/02/22 10:15
美國副國務卿雪蔓美東時間21日出席台美國安閉門會談，與台灣外交部長吳釗燮以及國家安全會議秘書長顧立雄等人商議國安議題。  

美國副國務卿雪蔓美東時間21日出席台美國安閉門會談，與台灣外交部長吳釗燮以及國家安全會議秘書長顧立雄等人商議國安議題。   (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　政治組　綜合報導）台灣外交部長吳釗燮及國家安全會議秘書長顧立雄，於美東時間21日抵達美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等涉台事務官員就國安議題進行長達7小時的閉門會談。

英媒金融時報日前引述知情人士披露，吳釗燮和顧立雄將與美國官員進行秘密會談，美方主談人為白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）與雪蔓（Wendy Sherman）。報導還指出，此類對話屬美台間「特殊管道」對話，以避免激怒中國。

中央社指出，當地時間21日上午9點半左右，吳、顧兩人在駐美代表蕭美琴的陪同下，抵達AIT華盛頓總部。美方出席官員包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、副助卿華自強（Rick Waters）、國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）、日前傳出訪台的副助理部長蔡斯（Michael Chase），外傳將接任AIT主席的白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）、國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi），以及AIT台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）等人。

康貝爾（Kurt Campbell）與雪蔓在稍晚加入密門會談。本次會談至下午5時結束，過程長達7小時，雙方均未對外發表談話。
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