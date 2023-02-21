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食道癌九成是男性！　多數罹癌者都碰了這3大地雷

By 健康醫療網／記者王冠廷報導, 健康醫療網
2023/02/21 20:00
食道癌九成是男性！　多數罹癌者都碰了這3大地雷

食道癌九成是男性！　多數罹癌者都碰了這3大地雷

【健康醫療網／記者王冠廷報導】依國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，109年有2,875人罹患食道癌、110年有2,030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50-70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。

遠離風險因子　養成規律運動

依據癌症登記資料發現，109年食道癌新發個案中，77.9%有吸菸行為，53.5%的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5%有嚼食檳榔習慣，然而食道癌目前沒有實證有效之篩檢工具，因此落實健康生活，並遠離風險因子（菸、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素：

1.平日飲食減少過燙的食物：天冷時人們都喜歡喝熱飲暖暖身，而世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，務必注意溫度是否過燙，儘量待食物稍微溫涼後再食用。

2.及時戒除菸、酒、檳榔，減少含亞硝胺食物：抽菸、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，呼籲有接觸菸、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除，以避免癌症找上門。

3.美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

重視身體症狀　及時就醫勿拖延

國民健康署吳昭軍署長提醒，食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形，而食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就需留意自身的不適感，務必提高警覺，切勿上網蒐尋相關資訊後，就自己判斷身體應該沒什麼異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應「及」時就醫檢查，把握治療黃金期。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56821
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更新時間 : 2023-02-23 17:19 GMT+08:00

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