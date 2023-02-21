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外傳蔡總統5、6月將訪問美國　外交部：有具體規劃將適時說明

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 21:15
中華民國全國商業總會「112年新春聯誼晚宴」21日在台北舉行，總統蔡英文（中）應邀出席，向與會來賓揮手致意。中央社

中華民國全國商業總會「112年新春聯誼晚宴」21日在台北舉行，總統蔡英文（中）應邀出席，向與會來賓揮手致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）外傳總統蔡英文可能在5、6月回美國母校康乃爾大學演說，外交部發言人劉永健今天表示，安排高層出訪一向是外交部重點工作，若有具體規畫，總統府及外交部均會適時主動對外說明。

英國金融時報日前報導，外交部長吳釗燮本週訪美會晤美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）、美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），劉永健今天在外交部例行記者會重申，外交部對於相關報導沒有評論。

疫情緩解後國境開放，蔡總統今年可望重啟出訪行程，訪問非洲與拉美友邦，其中拉美出訪行程將以何種方式過境美國，成為矚目焦點。民視新聞日前報導，蔡總統也是美國康乃爾大學畢業，可能循故總統李登輝1995年訪問母校康乃爾大學模式訪美。

根據中央社，李登輝於1995年6月，在美國國會參眾兩院決議及當時柯林頓政府的同意下，以私人行程名義訪問美國康乃爾大學，並發表「民之所欲，長在我心」公開演說。

李登輝是美國與中華民國斷交後，首位訪美的現任元首，該次訪問被認為是中華民國外交上的一大突破，但也被認為是引發1996年台海飛彈危機的原因之一。

蔡總統目前已收到不少拉美友邦訪問邀約。瓜地馬拉駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）去年底向蔡總統呈遞到任國書時，曾表達瓜國有意在2023年3月舉辦台灣友邦高峰會議，邀請蔡總統屆時訪問瓜地馬拉，與瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）一同主持會議。

此外，友邦巴拉圭今年(2023年) 4月將舉行總統大選，蔡總統2018年8月時也曾親自出席巴拉圭總統的就職典禮。
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