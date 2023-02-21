【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 花蓮今天(2/21) 晚間發生規模4.8顯著有感地震, 震央在花蓮縣政府南方 53.6 公里 (位於臺灣東部海域), 震源深度31.3公里,中央氣象局提供的詳細資訊如下:
【 第013號顯著有感地震 地震報告 】
發震時間：112年02月21日19時01分41秒
震央位置：北緯23.51° 東經121.68°
震源深度：31.3公里
芮氏規模：4.8
相對位置：花蓮縣政府南方 53.6 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：磯崎、鹽寮、水璉
2級：光復、紅葉、西林、花蓮市、太魯閣、西寶、銅門、秀林
1級：玉里、富里、和平
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：成功
2級：長濱、東河
1級：池上、利稻、海端、綠島、鹿野、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度2級
2級：奧萬大、玉山、合歡山
1級：信義鄉、日月潭、竹山、名間、南投市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、民雄、太保市、義竹
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、二林、大城
● 宜蘭縣地區最大震度1級
1級：澳花、南澳、武塔、南山
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、霧峰、德基、梧棲
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：古坑、斗六市、土庫、水林、麥寮
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：苗栗市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：善化