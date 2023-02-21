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【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級

震央在花蓮縣政府南方 53.6 公里, 位於臺灣東部海域

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 19:43
【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 花蓮今天(2/21) 晚間發生規模4.8顯著有感地震, 震央在花蓮縣政府南方 53.6 公里 (位於臺灣東部海域), 震源深度31.3公里,中央氣象局提供的詳細資訊如下:

【 第013號顯著有感地震 地震報告 】

發震時間：112年02月21日19時01分41秒

震央位置：北緯23.51°　東經121.68°

震源深度：31.3公里

芮氏規模：4.8

相對位置：花蓮縣政府南方 53.6 公里 (位於臺灣東部海域)

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度3級

　3級：磯崎、鹽寮、水璉

　2級：光復、紅葉、西林、花蓮市、太魯閣、西寶、銅門、秀林

　1級：玉里、富里、和平

臺東縣地區最大震度3級

　3級：成功

　2級：長濱、東河

　1級：池上、利稻、海端、綠島、鹿野、蘭嶼

南投縣地區最大震度2級

　2級：奧萬大、玉山、合歡山

　1級：信義鄉、日月潭、竹山、名間、南投市

嘉義縣地區最大震度2級

　2級：番路

　1級：阿里山、民雄、太保市、義竹

彰化縣地區最大震度2級

　2級：彰化市

　1級：員林、二林、大城

宜蘭縣地區最大震度1級

　1級：澳花、南澳、武塔、南山

臺中市地區最大震度1級

　1級：梨山、霧峰、德基、梧棲

高雄市地區最大震度1級

　1級：桃源

雲林縣地區最大震度1級

　1級：古坑、斗六市、土庫、水林、麥寮

嘉義市地區最大震度1級

　1級：嘉義市

苗栗縣地區最大震度1級

　1級：苗栗市

臺南市地區最大震度1級

　1級：善化

【快訊】花蓮外海2/21晚間7時發生規模4.8顯著有感地震　最大震度花蓮台東3級
花蓮
地震
4.8
東部海域
外海

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