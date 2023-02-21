菲律賓明星部長訪台灣移工搶合照 談義美勞權稱「超乎預期 」

(台灣英文新聞／張雅鈞 桃園採訪報導）菲律賓海外勞工福利部（OWWA）部長伊格納西奧（Arnell Ignacio）率團訪台，於今（21）日參訪義美桃園南崁工廠，關懷義美直聘的菲籍員工並參觀工廠生產線，部長讚賞義美對菲籍員工的關懷與優待，認為「超乎預期」。

資深菲籍員工開心列隊，迫不及待要迎接菲律賓海外勞工福利部部長伊格納西奧的到來。（圖／台灣英文新聞 ）

深耕台灣89年的義美食品，著重食安更善盡社會責任，於1993年首度招聘50名菲律賓勞工來台後，就致力提升菲籍員工權益。義美於2017年首創「海外直聘」模式，赴菲律賓南部城市納卯市及首都馬尼拉招募勞工，讓受聘員工免於被仲介剝削鉅額抽成，獲BBC報導讚揚。

伊格納西奧17日率團來台，於訪台的最後一日壓軸參訪義美桃園南崁工廠，關懷內部菲籍員工，了解他們在台工作及生活情況，菲律賓駐台代表處勞工中心主任西薩（Cesar Chavez Jr.）也隨行。

菲律賓駐台代表處勞工中心主任西薩（Cesar Chavez Jr.）（圖／台灣英文新聞 ）

在菲國極具影響力的伊格納西奧，獲得員工熱情夾道歡迎，他也親切與大家寒暄，並掏出手機，熱情直播與海外國人互動情形。在稍晚的談話中，伊格納西奧表示，為在外打拚的國人「感到驕傲」；員工們也爭相與部長合影留念，場面相當熱絡。

伊格納西奧勉勵在座菲籍移員工，表示「為他們感到驕傲」。（圖／台灣英文新聞）

菲籍員工排隊與伊格納西奧合影。（圖／台灣英文新聞）

在義美服務邁入13年、負責品管的資深員工妲莉亞（Arana Dahlia Lorenzo）向伊格納西奧等人表示，義美在各方面友善對待菲籍勞工，因此她也介紹親姊姊來這裡工作，甚至在公司認識同鄉、即將步入紅毯另一半，因此相當感念義美的照顧。她也希望未來能繼續待在義美這個大家庭。

伊格納西奧向台灣英文新聞表示，人力仲介問題存在已久，義美公司以海外直聘方式招募員工，大幅改勞工權益，是相當好的措施，希望未來能惠及更多菲國勞工。此番來訪，看到員工都過得很開心，他直言義美友善菲國員工的程度「超乎預期」。

訪團一行人也前往參訪義美專事生產麥當勞滿福堡的生廠線，現場試吃剛出爐的滿福堡後，更讚不絕口，伊格納西奧還開心直播與親友分享。

伊格納西奧向親友分享吃滿福堡的畫面。（圖／台灣英文新聞 ）