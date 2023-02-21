南韓歌手朴宰範生涯超傳奇　時隔14年親自提起2PM退團事件　

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓嘻哈歌手Jay Park朴宰範為男團2PM隊長出身，後來因失言風波退團，結束了短短一年的偶像團體活動，這件事對於朴宰範來說可說是無法碰觸的傷口，當初他對於退團一事並未多做說明，爾後也不曾在螢光幕前提及，然而時過14年，他近日在節目上卻親自提起2PM及退團事件，節目片段也成了網路熱搜。

南韓最新選秀「Peak Time」提供了知名度較低及暫停活動的男團上台競爭的機會，評審找來了許多知名當紅實力派歌手及製作人如Jay Park朴宰範、Super Junior圭賢、Winner宋旻浩、少女時代Tiffany等人，最終獲勝團體可至世界各地表演、發行專輯、以及獲得獎金3億韓元（約750萬台幣）。

聽見獎金高達3億韓元後，朴宰範立刻開口問道「我以前也停止過活動，我也可以參加嗎？」，一旁的圭賢則虧道「你年紀太大了」。接著，當一個團體出來介紹自己在節目中的代號為下午兩點時，圭賢在一旁一邊說道「挖嗚！2PM」一邊比著2PM招牌手勢，所有評審都驚訝地笑出來，朴宰範笑著回道「很好，要這樣就對了」，宋旻浩和Tiffany也說道「好久沒聽到了」。

另外，朴宰範的新音樂節目「The Seasons-朴宰範的Drive」在本月5日開播。在19日所播出的節目中邀請到了嘻哈二人組Dynamic Duo，朴宰範在節目中真情流露說道，他本身非常喜歡也很感謝Dynamic Duo，他在退出團體開始以Solo歌手活動時，許多人都不在意他，不願意與他合作，但當他向Dynamic Duo提出合作，他們馬上就答應了。Gaeko搞笑回應道，因為當時剛退伍，不知道情況，沒有掌握到最新情報，引發一片笑聲。

雖然朴宰範的退團風波在當時鬧得沸沸揚揚，也經歷了一段低潮，但他卻能化危機為轉機，現在的他可說是2PM裡發展最成功的一位。他不僅製作出了許多膾炙人口的歌曲，成了南韓當紅的歌手之一，還成立了南韓最火紅的嘻哈廠牌，捧紅許多藝人，自己成立的燒酒品牌成績也非常亮眼。

朴宰範在2008年時以偶像團體2PM出道，但在2009年時，他在練習生時期與朋友的一段對話流出，內容寫道「我不喜歡韓國人，好想回美國」等批評、貶低韓國人的話，遭到許多韓國人的攻擊，要求他退團回美國。朴宰範當時解釋道，因練習生時期壓力很大，不熟悉韓國文化，且家人們都在美國，周遭的人都很冷漠，才會衝動寫下那段話。他最後也在事件爆發的3天後宣布退團，並在當日晚間搭機返回美國，當時機場也出現了許多慰留的粉絲。

他在2010年與JYP解約後設立了YouTube頻道，他翻唱B.O.B「Nothing On You」的影片讓他人氣快速上升，後來他在2013年與饒舌歌手Simon D一同成立了嘻哈廠牌「AOMG」，他開始活躍於韓國嘻哈界，另外又在2017年成立了另一個嘻哈公司「H1GHR MUSIC」，可說是韓國最火紅的兩間嘻哈公司，集結了許多南韓當紅嘻哈歌手。

2021年年底他宣布辭去AOMG、H1GHR MUSIC代表一職，成立了自己的高級燒酒品牌「Won Soju」，他的燒酒事業不但非常成功，另外又在2022年成立了新經紀公司MORE VISON。