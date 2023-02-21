響應221世界母語日！新北攜手企業走入生活、深耕家庭　打造多語城市

聯合國教科文組織定2月21日為世界母語日，新北市 教育局為讓民眾認同保護語言的重要，促進本土語言傳承， 與八方雲集梁社漢攜手推出「本土語大聲說」活動， 打卡送紅茶的活動獲得熱烈迴響，臉書粉專「新北學Bar」 上傳的祝福影片更是絡繹不絕，讓本土語從課程走入生活， 更讓親子一同響應，深耕家庭！

教育局長張明文表示，新北市是多元族群匯聚的城市， 為了營造新北多語城，教育現場透過課程融入、情境打造、 趣味活動等方式，提供學生豐富的學習機會，讓母語更加生活化； 透過語言向下扎根活動，讓民眾明白母語是日常生活中溝通的管道， 鼓勵家長平時可以和孩子在家裡多使用母語進行溝通， 讓孩子沉浸在母語的生活情境中自然學習，深耕家庭， 培養文化認同與自信。 這次活動特別感謝八方雲集梁社漢贊助本次所有費用， 公私協力一同推廣本土語言，讓語言與文化得以延續、傳承與保存。 此外，新北市提供從國小至高中職不間斷的新住民語文課程， 除語言學習外，更有跨文化的學習與體驗， 使新北學子擁抱語言優勢， 擴大國際視野及增加未來進入跨國企業的競爭力。

正義國小將閩南語結合校本香花（秀英花）課程， 授課教師林碧珠回憶：以前，秀英花的主要產地是「三重」， 曾經是「三重市花」；現在三重正努力復育， 希望它成為機捷的著名地景，而透過閩南語的解說結合在地文史， 更能傳達課程的內涵。另外，頂埔國小客家語結合生活課程， 以生活化的買賣對話練習， 讓學生用客家語在模擬生活情境中浸潤式學習， 增添趣味性及激發學習的動機。 同時德拉楠民族實驗小學也搭著世界母語日， 啟用新北第一座泰雅原民家屋，打造微型部落， 讓孩子不僅學習原住民族語，更沉浸在原民文化和場域之中， 從學校學語言、到家屋學生活，並深耕社區。

教授越南語的阮氏草教支人員為使學生在國際母語日體驗多元文化， 她透過線上互動進行跨校共學，讓任教的吉慶、 澳底及長安國小學生用所學的越南語自我介紹， 體驗母語學習及文化體驗的樂趣。吉慶國小錢思穎同學說， 能和其他學校的學生一起用越南語線上交流自我介紹， 發揮平常所學，也激勵自己更想學越南語。 透過影片同學們也發現到越南與臺灣文化不同，例如： 越南早餐吃越式法國麵包和河粉、鹹粥等，而臺灣早餐會吃飯糰、 饅頭，同時也注意到越南人吃東西是圍在一起席地而坐， 感覺比較溫馨又可以坐很多人，彷彿一場家宴，真是好特別啊！

埔墘國小家長蔡佳秀表示，語言融入生活才能讓語言不斷傳承， 這次八方雲集梁社漢門市點餐送古早味紅茶活動營造孩子從生活情境 中體驗「刻意」使用閩南語，讓閩南語跳脫課堂的學習， 在生活情境中活起來。參與這次活動的埔墘國小1年級學生張鈺楷說 ，沒想到運用在學校學到的閩南語點餐可以免費喝紅茶，很有趣！

教育局另補充，本次與八方雲集梁社漢排骨合作，攜手企業拋磚引玉 ，也藉這個機會讓民眾知道語言傳承，需要大家一起重視和保護。 因此除了學校教育之外， 本次活動同時也邀請家長能在家中和孩子一起說唱母語、玩母語， 未來將持續透過生活化、趣味化的學習，讓母語從小扎根做起， 也感謝八方雲集梁社漢排骨贊助本次活動， 共同為語言及文化傳承努力。

正義國小林碧珠老師閩南語講解秀英花。(照片來源：新北市教育局提供)

新北第一座泰雅原民家屋-德拉楠泰雅家屋內部有竹木床、三灶石等傳統擺設。(新北市教育局資料照)