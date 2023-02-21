台灣總統蔡英文接見美國眾議員訪團 促加強軍事交流

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統蔡英文今（21）日接見四名美國眾議員，強調台灣會更積極尋求與美國及民主夥伴合作，因應威權主義擴張和氣候變遷等全球挑戰。

今次來訪的議員包括代表加州矽谷的民主黨議員康納（Ro Khanna）、德州共和黨議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、麻州民主黨議員歐清傑（Jake Auchincloss），以及伊利諾州民主黨議員傑克森（Jonathan Jackson）。

蔡英文提到，康納為了強化台美科技及經貿夥伴關係，在國會積極發聲。岡薩雷斯在2021年底台灣面臨嚴峻疫情挑戰時來訪，表達對台灣的支持。歐清傑長期反對威權主義擴張、堅定守護民主體制，也是台灣的重要友人；傑克森是推動美國民權運動的指標性人物。

蔡英文表示，這幾年來，台美進行了深化交流，包括訪團眾議員關切的科技和安全議題，也不斷提升夥伴關係。如，在「台美科技合作協議」（STA）的架構下，建立先進半導體設計、製造方面的合作計畫；也在「台美科技貿易暨投資架構」（TTIC）下，推動5G通訊、再生能源等領域的合作。

面對後疫情時代的挑戰，蔡英文認為雙方可發揮彼此優勢，建構更具韌性的科技產業鏈。在安全議題上，也應持續加強軍事交流。

康納表示，此行人數雖不多，卻都是重量級成員。岡薩雷斯曾於海軍服役，派駐過伊拉克及阿富汗，是很有影響力的撥款委員會成員，受到跨黨派的尊敬。歐清傑曾是海軍陸戰隊員，多次帶領海外作戰任務，目前是眾議院美中戰略競爭特別委員會的領導人之一。傑克森在進入國會推動人權、投票權、民權，是美國民權運動的領袖。

康納指出，此行也很高興有機會見到台積電創辦人張忠謀，共同討論如何在科技領域深化台美經濟夥伴關係。



總統蔡英文2023年2月21日接見美國眾議員訪團（圖／總統府）