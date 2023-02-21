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2023泰國春季旅展　台灣阿里山為泰國人理想旅遊地點之一

By 台灣英文新聞
2023/02/21 16:38
照片由阿里山國家風景區管理處提供

照片由阿里山國家風景區管理處提供

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處赴泰國參加2023泰國春季旅展（2023年2月16日至2023年2月19日）連續四日在曼谷Queen Sirikit National Convention Center推展阿里山觀光，四天的推廣活動廣受泰國遊客好評，現場諮詢的遊客於旅展四日累積近十萬遊客諮詢，最後一天的單日遊客量更是逼近三萬人次，成功擄獲泰國遊客的心，紛紛說出好想來阿里山！ 今（2023）年是疫後解封的第一年，泰國旅展更是阿里山管理處疫後第一次帶著沉積兩年的業者出訪的國外旅展，現場主動推介六大主題（茶、咖啡、原民、鐵道、生態、浪漫）旅遊主題等行程，透過特色體驗、浪漫婚拍遊程、原民樂舞、部落特色遊程及旅行社推廣等，將阿里山的精采原汁原味帶到泰國呈現。

阿里山管理處除了將阿里山的精采呈現外，更特別邀請泰國當地知名KOL bon_appetitbkk（bon_appetitbkk在泰國當地具有一定程度影響力，短影音平台上有近百萬的追蹤，Instgram也有57萬的追蹤人數），到現場一同體驗阿里山的美好，除了在攤位上大力跟泰國的遊客推廣，阿里山管理處下個月即將登場的情定雲梯上－星光下婚禮更是讓剛新婚的bon_appetitbkk，現場報名參加，要來阿里山體驗浪漫之旅。

除了泰國旅展外，阿里山管理處也特別帶了六大主題代表業者包含逐鹿部落、山美部落、然井茗露X阿里山霧很濃、瑞里小公主咖啡、瑞里印象咖啡…等1共10家業者於2月20日參加泰國旅展推介會，與泰國當地旅行業相關業者進行推介，業者與業者的實質溝通，讓此趟的泰國旅展行不只讓泰國的民眾留下對阿里山最美的印象，更讓當地的民眾成為阿里山潛在的遊客，實質達到阿里山推廣觀光的效益。

阿里山管理處洪處長維新表示疫情帶來的衝擊讓阿里山的業者沉澱兩年的精粹，在疫後開放的2023年，阿里山管理處及轄區內的業者都已經充分做好準備迎接國外的旅客，不論是地景旅遊行程、阿里山好茶、精品咖啡、部落遊程及浪漫體驗等，希望透過這次主動出擊泰國旅展，能夠讓更多國外的旅客能夠更加地認識阿里山一起來感受阿里山茶的清香、咖啡甘醇、浪漫愛戀、原民奔放、生態療癒、鐵道慢活巡禮…等六大主題特色遊程！

精彩的活動動態將透過 FB 官方粉絲團 「阿里山 新印象」發布，更多旅遊資訊請至阿里山國家風景區管理處官網 htp://wwwali-nsa.net/查詢。

2023泰國春季旅展　台灣阿里山為泰國人理想旅遊地點之一

照片由阿里山國家風景區管理處提供

2023泰國春季旅展　台灣阿里山為泰國人理想旅遊地點之一

照片由阿里山國家風景區管理處提供

2023泰國春季旅展　台灣阿里山為泰國人理想旅遊地點之一

照片由阿里山國家風景區管理處提供

2023泰國春季旅展　台灣阿里山為泰國人理想旅遊地點之一

照片由阿里山國家風景區管理處提供

更新時間 : 2023-02-21 18:08 GMT+08:00

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