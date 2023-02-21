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北韓核試致地下水輻射汙染　南韓、日本、中國都遭殃

脫北者也曾被驗出疑是輻射傷害導致的染色體異常反應

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 16:09
北韓2018年5月24日摧毀豐溪里核試場部分指揮設施（圖／美聯社）

北韓2018年5月24日摧毀豐溪里核試場部分指揮設施（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）南韓人權組織今（21）日踢爆，北韓多年來秘密進行的地下核武試驗，恐已導致地下水遭輻射外洩汙染，而影響所及不只成千上萬的北韓人，甚包含南韓、日本與中國民眾。

路透報導，根據美國與南韓政府資料，北韓於2006至2017年間在在咸鏡北道（North Hamgyong）山區的豐溪里（Punggye-ri）核試驗場，進行了6次核試爆。平壤可能正計劃第7次核試。

南韓轉型正義工作組（Transitional Justice Working Group）表示，核試衍生的輻射物質，已散播至豐溪里附近的八個縣市，由於地下水是居民日常飲水、用水來源，至少100萬人暴露於風險之中。

除了北韓百姓，鄰國南韓、中國與日本也可能因從北韓走私進口的農漁產品，而面臨核輻射感染危險。

成立於2014年的轉型正義工作組，與核子、醫療專家以及脫北者攜手從事這項研究，資料來源包括於開源（open source）情報與各政府及聯合國的報告，在美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）支持下進行。國家民主基金會是由美國國會資助營運。

研究作者之一、李永煥（Hubert Young-hwan Lee，音譯）表示，研究的重要性在於，揭露了北韓核試對自家人及鄰國人民都造成了健康威脅。

南韓食品安全單位曾於2015年檢出，北韓菇類的放射性同位素銫（cesium）含量超標達9倍，當時該批問題菇類是透過洗產地方式進入南韓，佯稱產自中國。在北韓多次核試後，中國與日本也加強了輻射汙染監控，但並未就污染核食公布資訊。

專家早就對核汙染水表達擔憂，但北韓嗤之以鼻，稱核試並未導致有害物質外洩，卻未能提供證據。2018年，北韓曾廣邀外國媒體，見證炸毀豐溪里部分坑道的「爆破秀」，但當時其輻射偵測器皆遭沒收。

針對脫北者，南韓統一部原本皆會進行輻射量檢驗，但此措施自2018年雙方破冰後，便不再執行。然而，光是2017至2018年間受測的40名脫北者中（豐溪里附近居民），就有9人驗出染色體異常結果，儘管官方無法證實二者之間有所關聯。自2006年起，已有逾880名脫北者逃出相關地區。

轉型正義工作組呼籲，即刻重啟對脫北者的輻射檢驗，給予醫療協助，並促國際對豐溪里附近地區展開輻射汙染調查。

北韓核試致地下水輻射汙染　南韓、日本、中國都遭殃

北韓核試致地下水輻射汙染　南韓、日本、中國都遭殃
北韓豐溪里核試場2018年爆破之前士兵站崗（圖／美聯社）
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更新時間 : 2023-02-21 18:08 GMT+08:00

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