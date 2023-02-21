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金門議會2次級團體陳情　訴求金門為「永久非軍事區」

金門兩問政聯盟6日成立，提出以金門成為永久非軍事區為主訴求的四大宣言，今天(2/21) 到民進黨金門縣黨部向蔡其雍遞交陳情書，希望轉呈總統蔡英文、民進黨主席賴清德和行政院長陳建仁，希望他們聽到金門民眾的訴求及聲音。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 16:59
金門縣議會兩次級團體21日到民進黨金門黨部遞送陳情書，表達希望「金門成為永久非軍事區」的訴求；黨部主委蔡其雍（右,金門縣議會提供/中央社...

金門縣議會兩次級團體21日到民進黨金門黨部遞送陳情書，表達希望「金門成為永久非軍事區」的訴求；黨部主委蔡其雍（右,金門縣議會提供/中央社...

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8名縣議員倡議金門成為「永久非軍事區」 施明德：樂見兩岸拔除戰火引信

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）金門縣議會兩個次級團體今天(21日) 到民進黨金門縣黨部遞送倡議陳情書，表達「金門成為永久非軍事區」的訴求；黨部主委蔡其雍表示，會轉呈陳情書給總統、中央黨部和行政院。

「金門縣議會無黨籍聯盟」洪鴻斌、張雲量、楊育菡，以及「金門縣議會跨黨派問政聯盟」陳泱瑚、陳錦偉，上午到民進黨金門縣黨部，將倡議陳情書遞交同時也是縣議會跨黨派問政聯盟成員的蔡其雍。

蔡其雍表示，不管是政團、黨團，或是金門民眾任何意見的陳述，黨部都會依照陳情內容，向中央轉呈；陳情書將以專人或用郵寄方式，轉達總統、主席和行政院長。

陳泱瑚表示，兩問政聯盟6日成立，提出以金門成為永久非軍事區為主訴求的四大宣言，今天到民進黨金門縣黨部向蔡其雍遞交陳情書，希望轉呈總統蔡英文、民進黨主席賴清德和行政院長陳建仁，希望他們聽到金門民眾的訴求及聲音，具體實現金門鄉親的願望，讓金門永久保持和平，成為兩岸溝通者的角色。

陳情書指出，總統於2022年國慶演說表示：「維持台海和平穩定，是兩岸共同責任」、「台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎」，並呼籲「北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項」。

聯盟表示，前瞻未來金門的發展，唯有以宏觀的格局、「膽子大一點、步伐快一點」，「開放金門」、「授權金門」、「重新定位金門」，才能有更大的發展格局。

2次級團體建請總統、民進黨中央和行政院，掌握兩岸開放交流的歷史契機，讓金門聯結與廈門發展的機會，同意推動「金廈跨海大橋」興建，建構「金廈生活圈」，創造共榮發展，為兩岸永遠和平，催化扮演正能量作用。

金門議會2次級團體陳情　訴求金門為永久非軍事區

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更新時間 : 2023-02-21 18:08 GMT+08:00

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