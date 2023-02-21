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【土耳其強震】瓦礫堆中出生 敘利亞奇蹟寶寶與八口之家展開新生活

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 14:32
敘利亞奇蹟寶寶（圖／美聯社）

敘利亞奇蹟寶寶（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2月6日土耳其接連遭規模7.8、7.5強震襲擊，一名在敘利亞瓦礫堆中出生的嬰兒，奇蹟生還，是災難中的一道希望之光，成千上萬人爭相領養。如今她終於有了新家，回到親人的懷抱，展開劫後新生。

這名奇蹟寶寶是於強震後10小時在倒塌屋瓦中被挖出，當時她臍帶仍與母親相連。遺憾的是，母親、父親與四個兄弟姊妹都在震災中罹難，她成了家中唯一一名倖存者。

所幸，她還能擁抱親人的愛。根據美聯社，大難不死的她，獲官方取名為Aya，是阿拉伯文中的「神蹟」之義。在消息曝光後，有意領養者如雪片般湧入，但最後女嬰仍由親屬姑姑與姑丈領養，18日出院後，要與六名表兄弟姊妹一同生活。

姑父Khalil al-Sawadi與姑母賜其新名Afraa，紀念她過世的母親。就在Afraa出生後沒幾天，姑姑甫誕下小女兒Attaa，連同Afraa一同哺乳。雖然這九口之家日子不會太輕鬆，但Al-Sawadi強調，會對Afraa視如己出，珍視這將一家人的命一起活下去的孩子。

奇蹟娃娃的故事，為她招來名氣，卻也帶來煩惱，她的姑父不時至醫院探視，就怕這寶貝遭人綁架。也因太多人聲稱是她的親人，院方不得不進行DNA比對，才證實她與姑姑的親緣關係。

被問及小表妹是否應送養外國家庭？孩子們異口同聲回答，不。

截至21日，震災已在土耳其、敘利亞奪走逾44,000條人命。

【土耳其強震】瓦礫堆中出生 敘利亞奇蹟寶寶與八口之家展開新生活

【土耳其強震】瓦礫堆中出生 敘利亞奇蹟寶寶與八口之家展開新生活
奇蹟寶寶Afraa（圖／美聯社）
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