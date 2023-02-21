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台灣2/21新增COVID案例 本土16,911、死亡44

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 14:11
台北烘焙展（圖／美聯社）

台北烘焙展（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增17,253例COVID-19確定病例，分別為16,911例本土個案及342例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,911例本土病例，為7,869例男性、9,034例女性、8例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,024例)，高雄市(2,084例)，臺中市(1,949例)，桃園市(1,734例)，臺南市(1,684例)，臺北市(1,478例)，彰化縣(818例)，屏東縣(514例)，雲林縣(476例)，新竹縣(466例)，苗栗縣(393例)，宜蘭縣(389例)，新竹市(374例)，嘉義縣(294例)，南投縣(275例)，花蓮縣(268例)，基隆市(234例)，嘉義市(203例)，臺東縣(155例)，澎湖縣(56例)，金門縣(35例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為25例男性、19例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、40例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增342例境外移入個案中，為139例男性、203例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,954,456例確診、17,608例死亡。
確診
台灣

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