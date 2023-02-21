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台灣「疫後特別條例」通過 普發現金6000元得再等「這一案」

疫後特別條例經立法院三讀通過之後，行政院後續將就「特別預算案」送立法院審議，續經立法院三讀通過後，始得動支相關預算

By 台灣英文新聞－編輯
2023/02/21 12:42
立法院會21日上午針對攸關全民發現金新台幣6000元 的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別 條例草案進行表決處理，國民黨立法...

疫後特別條例拚三讀　國民黨團舉牌表達立場

立法院會21日上午針對攸關全民發現金新台幣6000元 的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別 條例草案進行表決處理，國民黨立法... (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）疫後特別條例21日上午經立法院三讀通過，行政院院長陳建仁表示，後續將儘快將「特別預算案」送請立法院審議，三讀通過後始得動支相關預算，包括執行全民普發6000元的相關作業。

總統蔡英文去年12月31日在國安會議上指示，由於主要國際機構均預期今年世界經濟狀況不佳，台灣成長動能面對國際情勢影響，必須提早因應，因此擬將2022年超徵的稅額用來強化推動經濟與社會韌性，把經濟成果與全民共享。為了動用這筆資金，政院1月初提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」（簡稱疫後條例），規劃用3800億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力。

疫後特別條例草案在立法院聯席會議審查、黨團協商過程中，部分立委和各黨團也有分別提出修正動議，周二（21日）的院會三讀疫後特別條例，法案名稱採行政院版本，條例共有7條文，條文內容主要依照行政院版本和民進黨團所提修正動議通過，適用於10類項目範圍，從注資到國家勞健保基金，到各式補貼，農漁業建設，到普發現金。

陳建仁上午在彰化參訪時表示，很希望立法院三讀通過後，政院就會儘快地、以最快速度提出特別預算案，經過所有法律程序完備後，能夠儘快地發放每位民眾6千元的現金，而且會特別照顧中低收入戶及中小企業，特別是學貸族跟中低薪房貸族。

三讀條文指出，本條例涵蓋十項目，包括：挹注勞健保及台電；減輕居住負擔及提高居住品質；加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔；推動產業及中小企業升級轉型；加速擴大吸引國際觀光客；強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；減輕就學貸款人的負擔；擴大藝文消費及振興藝文產業，以及普發現金。

另外，三讀通過的條文也明定，疫後特別條例所需經費上限為3800億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間如果還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務。

疫後特別條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至民國114年12月31日止。

更新時間 : 2023-02-21 18:07 GMT+08:00

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