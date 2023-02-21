Netflix韓劇「戀愛大戰」打破性別偏見　仇男v.s厭女從大戰到相愛

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）「戀愛大戰」由劉台午、金玉彬、金智勳、高媛熙主演，是部Netflix原創浪漫喜劇，劇情述說著極度不信任女人的男主角南強豪（劉台午 飾），以及極度不信任男人、討厭輸給男人的女主角呂美蘭（金玉彬 飾）從相識、進入一段契約戀愛，到相愛並互相治癒的故事，而劇中所言及的性別差異／刻板印象言論也在網路上掀起一陣討論。

飾演男主角的劉台午因演出「戀愛大戰」而漸漸地打開知名度。他在劇中飾演著一名十全十美、從不傳緋聞的演員南強豪，被譽為「浪漫大師」的他實際上十分厭女，因受到母親及初戀的傷害，導致後來的他變得十分厭女，認為所有女生都是有心機的，和女生親密接觸就會引發恐慌症，在拍戲前總要先吃藥緩解，所有同劇女演員都因他的毒舌而鬧得不愉快。

飾演女主角呂美蘭的金玉彬，他在過去主要接演較黑暗的角色如電影「惡女」、韓劇「小神的孩子們」、「黑洞」等，此次是她出道18年來首次挑戰愛情喜劇。

在劇中，呂美蘭是個非常有自我想法的女性，她非常厭惡大男人主義、性別歧視、性別不平等的情形。她從小接觸跆拳道、空手道、格鬥、拳擊等各種運動，因此非常善於打架，在路上遇到壞人總是會見義勇為拔刀相助。她談過無數次戀愛，但並不相信這世界上有好男人，她交往只是為了收集數據，了解各種不同男人的想法。

在呂美蘭初次遇到南強豪時，意外聽見了南強豪貶低女性的言論，且懷疑他勾引未成年少女，因此她開始接近他，試圖找出他是變態的證據。然而，當呂美蘭發現這一切是誤會時，南強豪卻也陷入被懷疑是Gay的風波，經紀公司代表向呂美蘭提出了契約戀愛，隨著兩人的相處加深，原本討厭異性的兩人卻逐漸互相吸引，開始相信愛情。

「戀愛大戰」劇情雖是俗套的歡喜冤家、不打不相識，但劉台午在發布會中說道，老套但不落俗套就是這部作品的魅力。另外，這齣戲男女主角對於異性的偏見，其實也代表著現今社會的性別成見，男主角認為所有女生只是想找個好男人投靠，過著舒適生活；而女主角認為男人都是不可信的渣男，她也討厭這個社會對於女生的刻板印象。

在劇中另外還提到了許多值得省思的性別刻板印象，例如為何要說「女」流氓，難道流氓只能是形容男人？為何老女人和年輕男子在一起就是愛情劇？反之卻會引來負面言論？為什麼女人打男人就是喜劇？反之就是暴力？為什麼只有男人才該當兵，男人也該體驗月經來和懷孕等等，這些話題在劇中一出，也立刻在南韓網路論壇上掀起了一陣討論。

「戀愛大戰」共10集，已全數於Netflix上線。