腳趾甲修太短小心「凍甲」！　醫點名「這些行為」也易中鏢

【健康醫療網／記者張慈恩報導】30歲的李小姐因，工作因素必須穿包鞋，因長時間站立導致雙腳大姆指外側在持續壓迫下逐漸產生腫痛，到外科門診就診，經檢查確認因凍甲引發「甲溝炎」。

甲溝發炎易流血 大多因鞋子不合腳

樂生療養院一般外科王志堂主任說，凍甲又稱「嵌甲」，意指指甲兩側的甲溝因指甲變形、修剪不當或是外力導致指甲與甲溝旁邊的皮膚不當的摩擦甚至刺入皮膚內，因感染而導致甲溝發炎，造成紅腫、疼痛，甚至長出肉芽腫，此時容易有滲液，一碰就痛且容易流血。

造成凍甲的原因，少部分與家族遺傳有關，如遺傳性捲甲；也有少數人因先天甲面過寬或趾骨發育異常導致；最常見的原因還是穿著不合適或過緊的鞋子；或是指甲修剪不當，指甲兩側修剪過短；灰指甲、乾癬、或末端腳趾血液循環不良等疾病導致指甲變形；外傷或不當的外力如運動，造成大姆指不當的擠壓，也是常見原因之。

輕微採保守治療 嚴重者以藥物治療、破壞生長點基質

王志堂說明，對於症狀只輕微疼痛，沒有明顯發炎感染的患者，可以採用保守治療，先排除造成的原因，適當修剪指甲與甲溝旁的腳皮，平常也可以用浴鹽來泡腳保養。

對於反覆復發甲溝炎的患者，則建議採用積極的治療方式。就是摘除甲溝旁的部分指甲，並破壞被拔除部分指甲的指甲生長點基質，讓被拔除那部分的指甲無法再長出來，讓指甲板面積縮小，就減少指甲對甲溝的擠壓，也可避免甲溝炎復發。

指甲不要剪太短 出現異狀快就醫

王志堂表示，無論接受哪一種治療，正確的指甲保養非常重要，除了不要穿不合腳的鞋子，平日在修剪指甲時，不要修剪太短，前端要剪平，不要修剪成角形或弧形，最好指甲前端白色部分保留住一毫米以上。

另外，倘若指甲出現異狀或有感染時，不要自行處理修剪指甲，除了可能傷害到甲床外，也可能因使用工具沒有適當消毒而加重感染，應尋求專業的醫師進行評估及治療，才能徹底擺脫凍甲人生！

【延伸閱讀】

做光療美甲導致皮膚細胞死亡！ 國外研究：有致癌疑慮

抽筋、皮膚乾燥都是缺鈣警訊！ 營養師教你4招有效補鈣



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56805

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw