（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）要將一位美國總統從白宮「偷渡」到戰區，瞞過自家人民與虎視眈眈的記者，豈是易事？選在俄烏戰爭周年前夕，拜登（Joe Biden）20日親訪烏克蘭，展現對盟友的強力支持，由於涉及後勤安全準備，背後可說是費了不少工夫，美聯社記者全記錄。

19日凌晨3點半，拜登座駕偷偷駛離白宮，消失於黑暗之中。迎接他的不是高調霸氣的空中一號（Air Force One），而是改裝波音757的Air Force C-32座機，通常僅供國內旅行之用。

這架座機呼號SAM060，供特殊空中行動之用，於美東時間4時15分從安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）起飛。飛機在德國短暫停留加油後，花了約一小時飛往波蘭熱舒夫（Rzeszow）機場。自戰爭開打，該機場就做為轉運站，將數十億美元的歐美軍備、位高權重的特殊訪客送入烏克蘭。

拜登便是從此地改搭火車，歷經了10小時的過夜之旅，於20日8時抵達目的地烏克蘭首都基輔，成了現代史中首位造訪外國戰區的美國總統。為了這超級VIP的蒞臨，基輔主要幹道全數封鎖，保密到家，好奇民眾拍下車隊通過的畫面，直到拜登現身才知大人物來訪。

此行風險不可謂不小，白宮動員了各部會專業人士，進行縝密、龐大的維安後勤行動。畢竟，西方雖助烏克蘭鞏固地對空防空系統，但美國及盟友在烏國並無制空權，且當地僅美國駐基輔大使館派駐了一小部分海軍陸戰隊人員，從空中到地面的安全都涉風險，也使得這趟任務格外複雜。

為慎重起見，拜登在基輔期間，美國偵察機也不得閒，包括E-3哨兵預警機（E-3 Sentry）與美軍RC-135W 電子偵察機（RC-135W Rivet oint）都出動，在波蘭領空「盯緊」烏克蘭情況，確保萬無一失。

這趟滴水不露的行程，隨行人員當然也是極簡為上。除了國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮副幕僚長狄倫（Jen O’Malley Dillon）、橢圓形辦公室（Oval Office operations）主任托馬西尼（Annie Tomasini），就只有特勤隨扈、攜帶「核足球」（nuclear football，可在外授權發動核打擊的裝置）的軍方人員、醫療小組、白宮攝影師以及2名記者，而非一般狀況的13名。

媒體的電子裝置都必須關閉上繳，只有一小群駐烏克蘭記者20日一早接到訊息，集結某間飯店，到了拜登抵達後，才得知美國總統駕到的消息。

根據美聯社，拜登偕同烏國總統澤倫斯基走訪基輔聖米迦勒金頂修道院（St. Michael’s Cathedral）時，約11時34分，空襲警報突然大響，數秒後，人人的手機也想起了警報。警報聲音來自星際大戰飾演路克天行者（Luke Skywalker）的漢米爾（Mark Hamill）：「不要毫不在意，你的過度自信就是你的弱點。」（Don’t be careless. Your overconfidence is your weakness.）13時07分，警報停止後，再度傳來漢米爾的聲音。「警報解除。願原力與你同在。」（The air alert is over. May the force be with you.）

據蘇利文所述，這趟任務秘密安排了數月，直到17日才獲得批准。雖說行程瞞天過海，卻有一國不得不據實以告。

拜登啟程前數小時，美方通知了俄國。蘇利文拒絕透露傳訊俄方的內容，也不願說明是傳給何人。他只說，此舉乃是為了避免這兩大核子強權，因任何的誤判而捲入直接衝突。

藏到最後一刻 拜登訪烏克蘭 成首位訪戰區美國總統 普丁知情嗎？



拜登訪基輔（圖／美聯社）