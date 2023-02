(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)要將一位美國總統從白宮「偷渡」到戰區,瞞過自家人民與虎視眈眈的記者,豈是易事?選在俄烏戰爭周年前夕,拜登(Joe Biden)20日親訪烏克蘭,展現對盟友的強力支持,由於涉及後勤安全準備,背後可說是費了不少工夫,美聯社記者全記錄。

19日凌晨3點半,拜登座駕偷偷駛離白宮,消失於黑暗之中。迎接他的不是高調霸氣的空中一號(Air Force One),而是改裝波音757的Air Force C-32座機,通常僅供國內旅行之用。

這架座機呼號SAM060,供特殊空中行動之用,於美東時間4時15分從安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)起飛。飛機在德國短暫停留加油後,花了約一小時飛往波蘭熱舒夫(Rzeszow)機場。自戰爭開打,該機場就做為轉運站,將數十億美元的歐美軍備、位高權重的特殊訪客送入烏克蘭。

拜登便是從此地改搭火車,歷經了10小時的過夜之旅,於20日8時抵達目的地烏克蘭首都基輔,成了現代史中首位造訪外國戰區的美國總統。為了這超級VIP的蒞臨,基輔主要幹道全數封鎖,保密到家,好奇民眾拍下車隊通過的畫面,直到拜登現身才知大人物來訪。

此行風險不可謂不小,白宮動員了各部會專業人士,進行縝密、龐大的維安後勤行動。畢竟,西方雖助烏克蘭鞏固地對空防空系統,但美國及盟友在烏國並無制空權,且當地僅美國駐基輔大使館派駐了一小部分海軍陸戰隊人員,從空中到地面的安全都涉風險,也使得這趟任務格外複雜。

為慎重起見,拜登在基輔期間,美國偵察機也不得閒,包括E-3哨兵預警機(E-3 Sentry)與美軍RC-135W 電子偵察機(RC-135W Rivet oint)都出動,在波蘭領空「盯緊」烏克蘭情況,確保萬無一失。

這趟滴水不露的行程,隨行人員當然也是極簡為上。除了國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)、白宮副幕僚長狄倫(Jen O’Malley Dillon)、橢圓形辦公室(Oval Office operations)主任托馬西尼(Annie Tomasini),就只有特勤隨扈、攜帶「核足球」(nuclear football,可在外授權發動核打擊的裝置)的軍方人員、醫療小組、白宮攝影師以及2名記者,而非一般狀況的13名。

媒體的電子裝置都必須關閉上繳,只有一小群駐烏克蘭記者20日一早接到訊息,集結某間飯店,到了拜登抵達後,才得知美國總統駕到的消息。

根據美聯社,拜登偕同烏國總統澤倫斯基走訪基輔聖米迦勒金頂修道院(St. Michael’s Cathedral)時,約11時34分,空襲警報突然大響,數秒後,人人的手機也想起了警報。警報聲音來自星際大戰飾演路克天行者(Luke Skywalker)的漢米爾(Mark Hamill):「不要毫不在意,你的過度自信就是你的弱點。」(Don’t be careless. Your overconfidence is your weakness.)13時07分,警報停止後,再度傳來漢米爾的聲音。「警報解除。願原力與你同在。」(The air alert is over. May the force be with you.)

據蘇利文所述,這趟任務秘密安排了數月,直到17日才獲得批准。雖說行程瞞天過海,卻有一國不得不據實以告。

拜登啟程前數小時,美方通知了俄國。蘇利文拒絕透露傳訊俄方的內容,也不願說明是傳給何人。他只說,此舉乃是為了避免這兩大核子強權,因任何的誤判而捲入直接衝突。

藏到最後一刻 拜登訪烏克蘭 成首位訪戰區美國總統 普丁知情嗎?



拜登訪基輔(圖/美聯社)