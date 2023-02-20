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台北市衛生局長終於定案: 台大陳彥元醫師接任

陳彥元現職為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長，臺大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授，臺大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 20:52
圖/台北市政府

圖/台北市政府

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 台北市政府今(20)日公布衛生局長將由陳彥元醫師接任。陳彥元醫師是凱斯西儲大學生命倫理學系博士，美國約翰霍普金斯大學公共衛生學院公共衛生碩士，國立臺灣大學醫學院醫學系醫學士，現職為中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長，臺大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所教授，臺大醫學院附設醫院教學部主治醫師。

市府在新聞稿指出，陳彥元曾任臺大醫學院共同教育暨教師培訓中心共同教育組組長，臺北市醫師公會執行長，臺大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所副教授，臺大醫學院醫學系社會醫學科助理教授。研究領域為急重症醫療倫理、媒體與醫療、學習科學，並多次獲得學術獎項肯定。

陳彥元擁有多年醫學經驗，在臺灣面臨超齡社會的當下，臺北市政府希望借重陳彥元的長才，做好「健康預防」、「延緩老化」及「智慧醫療」等規劃，也必需做好長照工作，提供市民優質的照護。

市府強調，面對新冠肺炎疫情及後續，臺北市政府不敢輕忽懈怠，這也將是新任局長的工作重點。臺北市政府期待以陳彥元對臺北市醫療環境現況的熟稔程度，能夠進一步提升臺北市整體醫療服務品質。

根據中央社日前報導，台北市議員秦慧珠曾指出，市長蔣萬安從去年(2022年) 就職至今(2023年2月8日) ，仍找不到衛生局長，恐影響蔣萬安選前提出的長照政策；北市府當時表示，衛生局相關業務都按規劃執行，人事確定就公布。

台北市衛生局長終於定案: 台大陳彥元醫師接任
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台大

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