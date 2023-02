【俄烏戰爭周年前夕】拜登閃電造訪基輔會澤倫斯基　宣布增援烏克蘭逾150億元

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年之際,美國總統拜登(Joe Biden)今天突然造訪基輔,並與烏克蘭總統澤倫斯基會面,拜登宣布將增援烏國5億美元(約新台幣152億元)。

拜登在澤倫斯基陪同下, 參觀烏克蘭總統官邸Mariinsky Palace (美聯社)

美國有線電視新聞網(CNN)報導,80歲的拜登在與澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)發表聯合講話時表示,這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍(Javelin)飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性,他說:「一年過去,基輔挺住了,烏克蘭挺住了,民主挺住了。」

拜登還提到,美國政府本週稍晚將宣布新的對俄制裁。

他並表示:「(俄羅斯總統)普丁(Vladimir Putin)近一年前發動入侵時,他以為烏克蘭很虛弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久,但他大錯特錯。」

澤倫斯基則說,拜登到訪「對全烏克蘭人來說是極其重要的支持訊號」,他跟拜登討論了長程武器等項目。

中央社報導,拜登是在前往烏克蘭的鄰國波蘭時突然訪問基輔,並在烏克蘭總統府與澤倫斯基伉儷會面,預計之後再前往波蘭。

路透社報導,在拜登到訪之際,基輔各地響起空襲警報,但當時並無俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。

(REUTERS)