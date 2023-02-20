（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年之際，美國總統拜登（Joe Biden）今天突然造訪基輔，並與烏克蘭總統澤倫斯基會面，拜登宣布將增援烏國5億美元（約新台幣152億元）。

拜登在澤倫斯基陪同下, 參觀烏克蘭總統官邸Mariinsky Palace (美聯社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，80歲的拜登在與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發表聯合講話時表示，這項援烏方案包括提供更多砲彈、標槍（Javelin）飛彈、榴彈砲等軍事裝備。

拜登提到烏克蘭人頑強抵抗的韌性，他說：「一年過去，基輔挺住了，烏克蘭挺住了，民主挺住了。」

拜登還提到，美國政府本週稍晚將宣布新的對俄制裁。

他並表示：「（俄羅斯總統）普丁（Vladimir Putin）近一年前發動入侵時，他以為烏克蘭很虛弱、西方立場分歧。他以為自己可以撐得比我們久，但他大錯特錯。」

澤倫斯基則說，拜登到訪「對全烏克蘭人來說是極其重要的支持訊號」，他跟拜登討論了長程武器等項目。

中央社報導，拜登是在前往烏克蘭的鄰國波蘭時突然訪問基輔，並在烏克蘭總統府與澤倫斯基伉儷會面，預計之後再前往波蘭。

路透社報導，在拜登到訪之際，基輔各地響起空襲警報，但當時並無俄羅斯發射飛彈或空襲的消息。

Air raid sirens blared as Biden, 80, walked with Zelenskiy through central Kyiv but there were no reports of Russian missile or air strikes. (REUTERS)

【俄烏戰爭周年前夕】拜登閃電造訪基輔會澤倫斯基 宣布增援烏克蘭逾150億元