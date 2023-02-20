（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）上海市台辦副主任李驍東率團訪台，今天(20日) 結束行程搭機返回上海，李驍東在桃園國際機場並未接受媒體採訪或發表談話，訪問團搭乘南方航空晚間6時20分的班機返回上海。

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圖/台北市政府

上海市台辦副主任李驍東（左3）率團抵台參訪，20日結束訪問行程搭機返回上海，他在桃園國際機場沒有受訪或發表談話。中央社

中國上海市台辦參訪團應台北市政府邀請於18日至20日期間訪問台北市，訪團由上海市台辦副主任李驍東率領於18日抵台，除參觀台灣燈會，也進行市政交流，訪團今天結束訪台行程，下午前往桃園國際機場準備搭乘南方航空CZ3096班機返回上海。

李驍東一行人於下午4時42分抵達桃機，由警員手拉手築起人牆，在航警人員陪伴下一路進入桃機，李驍東在桃園機場沒有接受媒體採訪或發表談話。

航警局表示，由於隨行人員已事先向航空公司辦好報到手續，且台北市政府事前申請符合規定，因此訪問團也經由一般禮遇通關。

訪問團在出關後，短暫地前往貴賓室停留休息，隨後搭乘晚間6時20分的班機返回上海，結束這一趟的訪台行程。

台北市長蔣萬安今稍早接見上海團，雙方認定雙城論壇有不錯貢獻，副市長林奕華被指定進行後續聯繫，但今年辦不辦尚無結論；上海市台辦副主任李驍東則讚蔣萬安「非常好」。

李驍東率團來台北參與台灣燈會與市政交流，今天上午拜會台北市政府，由蔣萬安親自接見，會議約9時30分開始，半小時後蔣萬安因還有其他會議先行離開，由副市長林奕華繼續會談。

圖/台北市政府

台北市長蔣萬安（左）20日在台北市政府接見上海訪團，會議約9時30分開始，半小時後蔣萬安因還有其他會議先行離開，向媒體揮手致意。中央社

10時30分左右，李驍東從會議室離開，被媒體堵訪時問覺得蔣萬安如何？李驍東回「非常好」，下樓搭車離去前再被問及此次來台心情，回「很開心」，媒體追問是否覺得有沒到訪的地方或是沒見到的人，或是要下次再來？李驍東則順著回答「下次再來」。

會後由台北市政府副秘書長王秋冬接受媒體聯訪。他表示，會面過程順利，雙方談論文化、體育、觀光等城市交流經驗，蔣萬安依慣例贈感謝狀及瓷盤，答謝上海對台灣燈會在台北的支持，上海也回贈玉佛寺的佛茶。

媒體問會中是否談到雙城論壇，王秋冬表示，雙方認為雙城論壇對兩座城市的交流有不錯貢獻，蔣萬安並指定林奕華進行後續聯繫。

媒體追問今年是否續辦，王秋冬表示，聯繫溝通最後的結果怎麼樣，目前還沒有新的進程；至於若有辦成，蔣萬安會不會出席，這部分沒有討論到。

中國上海市台辦副主任李驍東（前右）20日上午拜會台北市政府，並與台北市政府副祕書長王秋冬（前左）握手合影。中央社

媒體並問蔣萬安先行離席，是不是要避免同框上海方？王秋冬說，蔣萬安親自接待、過程順利，雙方分享很多交流經驗，都是按照該有的來賓規格，蔣萬安是因為要主持全國原住民運動會相關事宜才先走，後續由林奕華接待也一樣。

王秋冬表示，此次上海團來台感受到北市接待的用心，上海團也認為台北流行音樂中心、台北表演藝術中心的運作方式值得學習；而過去的交流經驗，上海看到台北市的1999市民熱線很便利，回去也創立了12345一碼通，服務市民成效良好。

中國上海市台辦訪團應北市府之邀來台，18日起展開為期3天的市政交流行程，昨(19日) 依序參訪北藝、市府共享辦公室及台灣燈會副燈。

由上海市台辦副主任李驍東率領的上海訪團18日抵台後，一行人19日上午先前往台北市立聯合醫院仁愛院區進行PCR採檢，接著參訪台北表演藝術中心，下午再到台北市政府參觀共享辦公室，並到松山文創園區欣賞副燈「台北兔給樂」。

根據民進黨台北市議員何孟樺取得的行程規劃，李驍東一行人20日上午將拜會台北市政府，用完午宴後，下午便前往桃園機場辦理登機手續離台。

上海參訪團行程結束、晚間搭機離開台灣 未發表談話

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上海市台辦副主任李驍東（左4）19日晚間率團參觀台灣燈會，一行人在副燈「台北兔給樂」前合影，左3為導覽員。中央社