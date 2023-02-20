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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市政府發言人羅旺哲今天(2/20) 請辭獲准，知情人士表示，有數名市政顧問把持羅旺哲權限，形同被架空的羅旺哲向台北市長蔣萬安反映無效後，心灰意冷決定求去。

北市府表示，羅旺哲是健康因素請辭，已說明多次。

羅旺哲任職媒體時就已熟識蔣萬安，蔣萬安當選台北市長後，羅旺哲被延攬進市府，但到任才約2個月就以健康因素請辭。

TVBS引述台北市政府表示，發言人羅旺哲今（20）日請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。

中國上海市台辦副主任李驍東率團來台參觀及市政交流，20日上午拜會台北市政府市政團隊，會後由台北市政府副祕書長王秋冬（中）接受媒體聯訪，轉述會談內容。中央社

中央社引述知情人士說，羅旺哲雖是發言人，但權限被數名市政顧問把持，從新聞稿內容、回應媒體等權限都在這幾人手中，「形成一個決策小圈圈」，羅旺哲處處被掣肘。

知情人士表示，這幾人也對局處業務有意見，市府內不是完全沒怨言，羅旺哲曾向蔣萬安反映，但情況沒改善，心灰意冷決定求去。

羅旺哲在社群網站臉書表示，過去從事新聞工作近10年，常在臉書評論新聞時事，感謝大家在那段時間給很多建議，卸職後會繼續跟大家分享一些新聞觀察。

到任才兩個月•北市府發言人請辭獲准 知情人士稱: 處處被掣肘

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