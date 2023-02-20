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到任才兩個月•北市府發言人請辭獲准　知情人士稱: 處處被掣肘

北市府則表示，羅旺哲是健康因素請辭，已說明多次。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 18:57
圖/台北市府前發言人羅旺哲臉書

圖/台北市府前發言人羅旺哲臉書

延伸閱讀: 上海參訪團行程結束、晚間搭機離開台灣　未發表談話

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台北市政府發言人羅旺哲今天(2/20) 請辭獲准，知情人士表示，有數名市政顧問把持羅旺哲權限，形同被架空的羅旺哲向台北市長蔣萬安反映無效後，心灰意冷決定求去。

北市府表示，羅旺哲是健康因素請辭，已說明多次。

羅旺哲任職媒體時就已熟識蔣萬安，蔣萬安當選台北市長後，羅旺哲被延攬進市府，但到任才約2個月就以健康因素請辭。

TVBS引述台北市政府表示，發言人羅旺哲今（20）日請辭獲准，由副秘書長王秋冬兼任發言人，綜理媒體事務。

到任才兩個月•北市府發言人請辭獲准　知情人士稱: 處處被掣肘

中國上海市台辦副主任李驍東率團來台參觀及市政交流，20日上午拜會台北市政府市政團隊，會後由台北市政府副祕書長王秋冬（中）接受媒體聯訪，轉述會談內容。中央社

中央社引述知情人士說，羅旺哲雖是發言人，但權限被數名市政顧問把持，從新聞稿內容、回應媒體等權限都在這幾人手中，「形成一個決策小圈圈」，羅旺哲處處被掣肘。

知情人士表示，這幾人也對局處業務有意見，市府內不是完全沒怨言，羅旺哲曾向蔣萬安反映，但情況沒改善，心灰意冷決定求去。

羅旺哲在社群網站臉書表示，過去從事新聞工作近10年，常在臉書評論新聞時事，感謝大家在那段時間給很多建議，卸職後會繼續跟大家分享一些新聞觀察。

到任才兩個月•北市府發言人請辭獲准　知情人士稱: 處處被掣肘

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謝謝、各位市民好朋友。

雖然很突然，但必須向各位報告，因為身體因素關係，我要辭去市府發言人職務。

真的是因為身體出現了一些狀況，必須得休養，其實上個禮拜一，就已經有先跟市長報告，但當時市長仍希望我繼續留下來打拚。

無奈身體狀況實在不佳，再這樣下去，擔心會因為自己，拖垮市府團隊。

至於下一步？當然是回家幫太太做家事。這兩個月來，早出晚歸，身為丈夫的我，實在太失職了。

過去旺哲從事新聞工作近十年，常常在臉書上對新聞時事作評論，感謝大家在那段給了很多建議，跟大家互動，卸下發言人職務，回歸一般民眾身分後，會繼續跟大家分享一些新聞觀察。

如果，大家喜歡看我跟家齊放閃，這個也不會缺席啦！

祝大家平安順心。
北市府
發言人
請辭
獲准
羅旺哲
王秋冬

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