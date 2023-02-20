111學年度新北分區公私立幼兒園園長(主任)會議開跑　

新北市教育局今（20）日在秀朗國小教學大樓5樓舉辦「新北市111學年度第2學期分區公私立幼兒園園長(主任)會議-雙和分區」，教育局副局長歐人豪出席會議，感謝公私立幼兒園疫情期間守護幼兒健康，並為性平天使團、陽光宣講團宣講講師共33人進行授證，期許宣講團一起為新北幼兒傳遞幸福。
教育局表示，111學年度分區公私立幼兒園園長(主任)會議自2月20日起到3月17日辦理，依照9大分區進行；為了讓本市公私立幼兒園對於去(2022)年6月幼兒教育及照顧法修正的法規內容能進一步的瞭解，期待能透過本次分區園長(主任)會議，與幼兒園有更深層的對話。
另外，新北市自2021年成立陽光宣講團進行「正向管教意識」的宣導，今(2023)年更進而深化「正向管教2.0-課室經營」從兒權意識深化到班級，強化教保服務人員兒童權的認知；同時全國首創成立性平天使團，結合教保活動課程大綱、兒童權利公約，透過性平研習進而提升教保服務人員性平意識。
帶領陽光宣講團的聘督高元杰校長表示，進入正向管教2.0，除了從家長、幼兒的角度來看課室經營方式，深入到課室氣氛與師生關係(師生互動)以及親師溝通(親師合作)，建立良好的課室氛圍。講師群之一的私立青園幼兒園園長陳敏惠分享，陽光宣講團是公私合作，一起為新北的幼兒園打拚，而宣講的內容透過討論以及案例分享，帶領教保服務人員建立「正向師生關係」、「良好親師溝通」並體察自我情緒，進而自我覺察幼生學習情形，更能體會幼兒的行為。
此外，新北市更率全國之先，結合教保活動課程大綱與兒童權利公約，成立性平天使團，為教保服務人員進行「性別平等教育意識」的宣講，以因應教育部教保服務人員條例(§34，Ⅱ)的修正，教保服務人員自2023年起每2年至少3小時的性平教育研習。帶領宣講團的聘任督學魏素鄉校長表示，性別平等是透過「教育」的歷程和方法，因此宣講的內容提供教保服務人員相關的性平教學，在課程培養幼兒覺察及辨識危險的能力，並學習保護自己及他人的安全。
教育局長張明文表示，這三年在防疫期間感謝各幼兒園共同一起守護孩子，也期許園長(主任)帶領教保服務人員，以溫暖、正向、尊重、溝通、安全之原則，提供家長安心送托場域，共創五星級的教保服務環境。新北市將持續推動各項幼教政策，成為親師堅強的後盾，一同守護孩子成長。
照片來源：新北市教育局提供