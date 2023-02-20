鼓勵學子勇於追夢　集保結算所贊助臺東六校

現正逢學校新學期開學，為推動教育公益，集保結算所繼贊助臺東縣綠島國小及大王國小2所學校後，新增贊助合計新臺幣300萬元予臺東縣賓茂國中、大王國中、長濱國中、瑞源國中、寶桑國中及池上國中等6所學校，優化6校的課輔、學藝、運動及教學環境。臺東縣政府教育處林政宏處長17日特別率8校校長親自拜訪集保結算所並致贈感謝狀，感謝提供經費協助提升教學品質，讓學子擁有更優質的成長環境和發展機會。

林政宏處長提及，他本人是綠島長大的小孩，深知偏鄉資源缺乏及教育至關重要，研究所畢業後即回自己的家鄉服務。此次特別感謝集保結算所贊助臺東縣六所重點發展學校，期待透過專案經費補助，強化多元學習提升視野，讓學子適才適性發展，鼓勵孩子們敢於做夢，並勇於實踐自己的夢想。

此外，自105學年度起，集保結算所即贊助綠島國小羽球發展訓練，趙光華校長強調，很感謝集保結算所長期挹注的資源，讓該校羽球訓練無後顧之憂，成績明顯進步，更培養出4位朝職業羽球邁進的選手，特別感念集保結算所的長期協助。

集保結算所董事長朱漢強表示，集保結算所響應金管會推動的金融公益，長期關心偏鄉地區教育發展，善用本業資源贊助「財金智慧教育推廣」及「一校一關懷」等計畫，全面提升偏鄉孩童學習環境和品質。此次挹注臺東縣學校教育資源，盼能結合企業資源與民間團體力量，透過閱讀、音樂、童軍、海洋探索教育等多重陶冶，讓每位學童多元探索，點亮一盞盞希望之燈，未來皆能結合興趣與熱情，勇敢築夢，在各領域大放異彩。