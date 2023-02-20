Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

台股2/20櫃買指數寫新高、多方格局未變　法人：留意美國升息隱憂

➤櫃買指數上漲1.34點，收203.94點，漲幅0.66%，寫下2022年6月中旬以來波段新高。➤法人指出，由於美國擴大升息的隱憂還在，美股短線仍處震盪整理，但台股由多方掌控的格局沒有改變。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 17:55
圖為紐約證交所 (美聯社2022年12/29檔案照片) 

圖為紐約證交所 (美聯社2022年12/29檔案照片) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天(20日) 終場上漲71.53點，收在15551.23點，中小型股漲勢持續。法人指出，由於美國擴大升息的隱憂還在，美股短線仍處震盪整理，但台股由多方掌控的格局沒有改變。

台股今天力甩頹勢，指數雖以15452.01點開低，但早盤即翻紅走高，盤中高點來到15575點，一度上漲近百點；加權指數終場上漲71.53點，收在15551.23點，收復5日、10日均線，漲幅0.46%，成交金額新台幣2083.68億元。

櫃買指數上漲1.34點，收203.94點，漲幅0.66%，寫下2022年6月中旬以來波段新高。

投顧分析師指出，台股加權指數在上週累計下跌106.9 點，台積電今天回穩，加上金融股翻紅，櫃買指數創去年第4季以來新高，中小型股遍地開花，成功支撐大盤再度站上10日均線15541點。

中央社引述分析師指出，美國1月CPI通膨數據年增6.4%，高於市場預期，意味著美國通膨下降的速度放緩，市場預期美國聯準會可能在3、5、6月連續3次升息，升息的終點利率可能來到5.25%，因此美股4大指數上週轉弱；加上本週聯準會官員將陸續發表談話，短線美股仍難擺脫震盪整理格局。

投顧分析師表示，台股雖然和美股連動，但股東會前的強制融券回補即將在3月開始密集展開，在籌碼優勢下，指數區間整理行情仍以類股輪動為主。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今天台股由電子、金融點火帶動指數翻紅，攻上15500點整數關卡，主要受惠櫃買指數創波段新高，盤面中小型題材活絡，儘管權值股稍見休息，上漲家數仍大幅多於下跌家數，認為台股多方掌控的格局沒有改變，但有關美國擴大升息的隱憂還在，市場也將持續觀察法說會所釋出的展望。

台股2/20櫃買指數寫新高、多方格局未變　法人：留意美國升息隱憂
台股
櫃買指數
中小型
活絡
美股

相關新聞

台股跌破10日線陷陰霾？法人：巴菲特賣台積電ADR短線利空
台股跌破10日線陷陰霾？法人：巴菲特賣台積電ADR短線利空
2023/02/16 09:43
兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點
兔年1/30開紅盤飆漲後美股收黑　台股31日開盤跌74.61點
2023/01/31 09:32
〈財經主筆室〉國運籤詩紛紛出爐 金兔年台股有好兆頭嗎？
〈財經主筆室〉國運籤詩紛紛出爐 金兔年台股有好兆頭嗎？
2023/01/30 12:00
【更新】台股1/17封關•收盤漲5點　虎年重跌2741點•平均每位股民賠67萬元
【更新】台股1/17封關•收盤漲5點　虎年重跌2741點•平均每位股民賠67萬元
2023/01/17 17:09
更新【1/17封關】美股連3漲　台灣分析師看好台股週線收紅
更新【1/17封關】美股連3漲　台灣分析師看好台股週線收紅
2023/01/13 09:35

更新時間 : 2023-02-20 20:53 GMT+08:00

最受歡迎

【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣金馬影后歸亞蕾《大青樹下》預告釋出！巴黎抱回「國際最佳演員獎」　美國新移民家庭衝突好揪心
台灣金馬影后歸亞蕾《大青樹下》預告釋出！巴黎抱回「國際最佳演員獎」　美國新移民家庭衝突好揪心
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民