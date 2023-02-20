新北社福中心運用社安網及里鄰通報　協助失智阿嬤和思覺失調兒子受照顧

罹有失智症的阿和(化名)，時常把家裡垃圾， 丟在樓梯的公共空間，導致環境髒亂並散發惡臭， 引起鄰居怨聲載道。經里鄰通報社安網後， 永和社福中心媒合長照資源及台電資源等， 並在當地民生里前里長盧燕山聯繫清潔隊支援下， 清出阿和家中堆滿的廢棄物，還修繕家中燈泡等電器， 讓阿和享有較好的居家環境；另外她罹患思覺失調的兒子， 也在社工的協助下，入住到護理之家， 接受巡診醫生的治療和定期服藥。

永和社福中心督導洪嘉駿表示，永和區高齡化嚴重， 老人人口占比達21%。長輩可能會有一些房產或動產， 但因年邁或患有失智症而無法妥善運用，阿和便是一個典型的案例， 原來在社區自有住宅，並獨自照顧思覺失調的兒子， 但因患有失智症，自理生活有部分困難，遑論還要照顧兒子， 幸好經鄰里通報後，中心立即介入協助處理， 由主責社工游茹安媒合相關資源，並在前里長大力協助下， 共同改善案家的生活。

洪嘉駿說，中心陸續連結區公所送餐、永耕長照個管、 佈老志工進場關懷、樂圓家資中心情緒支持、 輔具資源中心無障礙修繕、社團法人中華長照關懷協會陪同就醫， 以及台電修繕專案等相關網絡資源進場服務， 前後近1年的追蹤輔導，讓母子目前雖分居在兩處， 都能過著較舒適、穩定的生活。

社會局長張錦麗表示， 新北市14個社福中心持續推動社會安全網計畫， 為了落實在地化社區照顧，降低照護成本， 由社福中心串聯民間團體、社區組織，協助布建各項服務資源， 尤其透過里鄰長通報系統，可以快速掌握隱藏在社區而需要關懷、 服務的弱勢家庭或個案。 新北市會持續加強社安網中各個網絡的聯繫和相互支援，共同照顧、 關懷弱勢民眾的生活。