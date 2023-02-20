臺灣證券交易所：上週外資在集中市場賣超93.14億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/2/13~2023/2/17）外資在集中市場總買進金額為2,915.91億元，總賣出金額為3,009.05億元，賣超為93.14億元，另統計自2023年年初至2月17日止，外資總買進金額為1兆8,710.17億元，總賣出金額為1兆6,353.80億元，累計買超為2,356.37億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為19兆7,504.60億元新台幣，占全體上市股票市值的40.80%，較2月10日的20兆2,100.08億元新台幣，減少4,595.48億元。

台灣證券交易所表示，就個股比較部分, 本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進224,949千股，賣出83,730千股，買超141,219千股；第二名：華航：買進155,942千股，賣出77,183千股，買超78,759千股；第三名：友達：買進158,571千股，賣出111,483千股，買超47,088千股。

台灣證券交易所還說，這週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：玉山金：買進48,523千股，賣出87,293千股，賣超38,770千股；第二名：長榮航：買進138,642千股，賣出154,036千股，賣超15,394千股；第三名：華孚：買進17,586千股，賣出30,093千股，賣超12,507千股。