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中華電信與泰國國家電信聯合舉辦　「數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會

By 台灣英文新聞
2023/02/20 16:57
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

中華電信與泰國國家電信(NT)繼2022年9月順利協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠成功導入5G企業專網後，將再次聯手於今(20)日起，在泰國國家電信曼谷總部舉行為期二日的「數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會，這也是兩家國家級電信公司於2021年12月簽署5G企業專網合作意向書（MOU）後，再一次的強強合擊。

該研討會由中華電信國際分公司吳學蘭總經理親自率隊，帶領來自中華電信總部策略單位、資訊分公司、網路分公司及國際分公司等各領域專家，與泰國國家電信進行深度互動與交流，藉此機會近距離洞悉與探視泰國當地5G市場之發展現況及客戶需求，期可開拓更多的商機與合作機會。

中華電信國際分公司吳學蘭總經理會中表示，數位轉型及智慧方案應用，已是全球近年來重要的發展趨勢，同時也為國家GDP成長、國際競爭力強化等帶來可觀的貢獻。除率先於2022年完成三年策略轉型，成功帶動公司於營收、獲利雙成長外，並持續了解公部門及各產業需求，協助政府、機構和企業進行轉型，以加速應用及引入各種創新的智慧解決方案。中華電信以5G、AIoT應用及人工智慧(AI)、大數據、雲端等服務為基礎，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，型塑各產業生態圈，打造各產業整體智慧應用解決方案。

這次研討會主題涵蓋智慧政府，智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造、智慧能源及中華電信自行研發的CHTCityOS管理平台等；中華電信更進一步分享在組織轉型、企業ESG及資訊數位化轉型之各項成功的實務戰略與經驗，同時也分享5G技術於各產業之相關應用；尤以中華電信在台灣已應用5G、AI、區塊鏈科技等技術於諸多場域之實務驗證，為生活帶來便捷與安全，且徹底改變了商業模式。

在台灣有中央與地方政府的鼎力支持及泰國國家電信(NT)的充分信任下，中華電信得以在海外分享成功的實務經驗，並取得在泰國案例輸出的機會。深信透過這次與泰國國家電信(NT)之互動研討，應可啟發每位參與者對此等分享主題之實務運用，有更深進一步的理解，期待雙方在不久的未來，能於泰國共同激發創意的火花、開拓藍海新市場。

中華電信與泰國國家電信聯合舉辦　「數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會

照片由中華電信提供

更新時間 : 2023-02-20 20:53 GMT+08:00

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