中華電信與泰國國家電信聯合舉辦　「數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會

中華電信與泰國國家電信(NT)繼2022年9月順利協助泰達電 在泰國邦浦工業區一廠成功導入5G企業專網後，將再次聯手於今( 20)日起，在泰國國家電信曼谷總部舉行為期二日的「 數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會， 這也是兩家國家級電信公司於2021年12月簽署5G企業專網合 作意向書（MOU）後，再一次的強強合擊。

該研討會由中華電信國際分公司吳學蘭總經理親自率隊， 帶領來自中華電信總部策略單位、資訊分公司、 網路分公司及國際分公司等各領域專家， 與泰國國家電信進行深度互動與交流， 藉此機會近距離洞悉與探視泰國當地5G市場之發展現況及客戶需求 ，期可開拓更多的商機與合作機會。

中華電信國際分公司吳學蘭總經理會中表示， 數位轉型及智慧方案應用，已是全球近年來重要的發展趨勢， 同時也為國家GDP成長、國際競爭力強化等帶來可觀的貢獻。除率先於2022年完成三年策略轉型， 成功帶動公司於營收、獲利雙成長外， 並持續了解公部門及各產業需求，協助政府、機構和企業進行轉型， 以加速應用及引入各種創新的智慧解決方案。中華電信以5G、 AIoT應用及人工智慧(AI)、大數據、雲端等服務為基礎， 與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，型塑各產業生態圈， 打造各產業整體智慧應用解決方案。

這次研討會主題涵蓋智慧政府，智慧城市、智慧交通、智慧醫療、 智慧製造、 智慧能源及中華電信自行研發的CHTCityOS管理平台等； 中華電信更進一步分享在組織轉型、 企業ESG及資訊數位化轉型之各項成功的實務戰略與經驗， 同時也分享5G技術於各產業之相關應用；尤以中華電信在台灣已應 用5G、AI、區塊鏈科技等技術於諸多場域之實務驗證， 為生活帶來便捷與安全，且徹底改變了商業模式。

在台灣有中央與地方政府的鼎力支持及泰國國家電信(NT) 的充分信任下，中華電信得以在海外分享成功的實務經驗， 並取得在泰國案例輸出的機會。深信透過這次與泰國國家電信( NT)之互動研討， 應可啟發每位參與者對此等分享主題之實務運用， 有更深進一步的理解，期待雙方在不久的未來， 能於泰國共同激發創意的火花、開拓藍海新市場。

照片由中華電信提供