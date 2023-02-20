稱無意挑釁中國 美國眾議員拜會台灣立法院、與張忠謀會晤

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）四名美國眾議員今（20）日拜會台灣立法院，並與台積電創辦人張忠謀會面，強調無意激怒中國，而是支持美國總統拜登（Joe Biden）一貫的對台政策。

外交部指出，來訪人士包括代表加州矽谷的民主黨議員康納（Ro Khanna）、德州共和黨議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、麻州民主黨議員歐清傑（Jake Auchincloss），以及伊利諾州民主黨議員傑克森（Jonathan Jackson）。

四人19至23日來台訪問，將晉見總統蔡英文，並拜會相關部會首長，就強化台美安全與經貿夥伴關係等議題交換意見。此外，訪團也將拜會相關產業人士，就如何強化台美產業及科技合作交換意見。

外交部指出，來訪的四名眾議員都是我國在美國國會的重要友人，過去幾年在強化台美安全合作、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及參與「世界衛生組織」（WHO）等重要議題上，也都為台灣發聲。

其中岡薩雷斯於2021年底全球疫情嚴峻時就曾訪台，展現對台灣的堅定支持。康納則曾於去年提出目的在強化台美公衛合作的《美台公共衛生保護法案》（The U.S.-Taiwan Public Health Protection Act），法案核心內容已獲納入《2023會計年度國防授權法》並完成立法程序。

眾議院1月時在議長麥卡錫（Kevin McCarthy）推動下，新設立中國特別委員會，重心放在對抗中國競爭。康納與歐清傑皆為委員會成員。

根據美聯社，游錫堃在致詞中，駁斥中國最高外交官王毅周末在慕尼黑安全會議中，對台灣「從不是國家、也不會成為一個國家」的說法。游表示，中國漠視歷史事實，聲稱對台擁有主權，但台灣早已是獨立國家，也從未被中國統治。

康納此行與張忠謀會面，旨在進一步了解台灣在半導體產業的角色。他並未透露二人商談內容，倒是對中國向來反對台灣與外國政府交流的態度，做出了說明。康納表示，此行無意惹惱中國，而是符合拜登一貫的外交政策，那就是認可台美關係的重要性，同時尋求區域和平。

就在訪團到來之前，傳聞美國國防部負責中國事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）已悄悄來台，但台美官員對此三緘其口。五角大廈僅稱，美方對台灣承諾堅如磐石。

此外，金融時報也披露，台灣外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄，這週將在華府密會。