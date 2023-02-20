（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）去年2月，Netflix紀錄片《Tinder大騙徒》（Tinder Swindler）將愛情大騙子騙財騙色的招數剖析地淋漓盡致，一上映就在全球掀起討論熱潮，在交友軟體愛用者間引起共鳴。當時詐欺犯主角西蒙利維耶夫（Simon Leviev）現實生活中的名模女友還出面力挺，不料一年後，她再度站出來，這回卻不是聲援男子，而是娓娓道來，自己如何也成了這段感情的受害者，真人見證了電影劇情。

今年23歲的以色列金髮模特兒康林（Kate Konlin），曾與利維耶夫短暫交往，她接受BBC專訪表示，這段感情一開始一如所有熱戀情侶，如膠似漆，殊不知漸漸地，利維耶夫就露出了真面目。

本名Shimon Heyada Hayut的利維耶夫，2020年開始透過康林的IG接近她，數週後就開始交往。康林的朋友都對這新男友的完美感到不可置信，甚至達到「駭人」的程度。

康林進行拍攝工作時，利維耶夫會耐心等待。他為她打掃家裡、傳各種情話綿綿的語音訊息。愛戀初期談得熾熱，後來卻變了樣。利維耶夫會批評她的外表、穿著、體重，甚至膚況（長痘痘）。她開始沒了自信，終日惶惶不安，不知男友又會說出什麼傷人的話。「就像走在蛋殼上。」她說道。

康林與利維耶夫交往的一年半，與朋友愈來愈少見面，朋友看到她，驚訝表示，曾經是那麼鮮亮活潑的女孩，怎變得如此黯淡無光。「她們說我看起來『灰灰的』」，康林淡淡說道。

與電影中的伎倆如出一轍，不出幾個月，利維耶夫開始向康林借錢，一次數千美元，共借了約15萬美元（新台幣456萬元）。康林表示，當時男友相當清楚，她已是各大雜誌封面人物，經濟無虞。

康林也向BBC公布了多條前男友的語音訊息，內容是關於二人的金錢借貸糾紛。其中，利維耶夫氣急敗壞解釋，他是富豪，只是因投資問題，資金一時卡住，「妳那壞掉的腦子到底懂不懂啊？我不是偷妳的錢好嗎。是妳自願借給我的。」

根據《Tinder大騙徒》，利維耶夫透過Tinder認識多名女子，騙了約1,000萬美元，他本人則是全盤否認。

令人詫異的是，康林竟是與利維耶夫在沙發上一同觀賞這部片。根據康林，她相信電影演的都是真的，但卻不得不相信他的版本。在這段受控的關係裡，利維耶夫輕鬆說服她公開力挺他，例如在美國新聞節目Inside Edition為他講話。「他說，如果我公開支持他，人們會相信我，因為我是女人。」

男友的「惡名昭彰」也讓康林飽受攻擊，她的IG湧入了許多霸凌言語，兩人爭吵不斷，直到去年3月29日，她終於下定決心離開這段關係。「我說我受夠了，我要走了。」分手分得難看，還衍生肢體衝突，之後便是救護車、警局筆錄等畫面。

一如之前的每次指控，當BBC向利維耶夫求證時，得到的回應都是堅決否認，反咬女子扯謊。「他當然會說我是騙子。他對每個指控他的女子都是這般態度。」康林斥道。

儘管利維耶夫已是名鐵板釘釘的詐欺犯，他在社群軟體仍有大批追蹤者，仍繼續發布各種駕名車、伴美女的豪奢日常，如名人般受到追捧、要求合照。

至於康林，她自嘲自己大概是全球唯一因為體重增加而慶幸的模特兒，畢竟在上一段恐怖關係中，壓力大到胖不起來。《Tinder大騙徒》上映效應，導致她將近一年沒有工作，如今生涯終於重現曙光。她也想藉此機會鼓勵所有遭受身心虐待的女性，勇敢離開不健康的關係，就能如她一般，蛻變成更強大、更美麗的女人。

從公開力挺到逃離世紀渣男《Tinder大騙徒》名模女友現身說法