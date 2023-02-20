台灣2/20新增COVID案例 本土11,808、死亡44

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增12,060例COVID-19確定病例，分別為11,808例本土個案及252例境外移入；另確診個案中新增44例死亡。鑒於疫情趨緩，指揮中心記者會即日起減為每週一次。

指揮中心表示，今日新增之11,808例本土病例，為5,471例男性、6,330例女性、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,120例)，桃園市(1,593例)，高雄市(1,428例)，臺中市(1,331例)，臺南市(1,037例)，臺北市(1,006例)，彰化縣(578例)，新竹縣(379例)，屏東縣(316例)，苗栗縣(307例)，雲林縣(247例)，宜蘭縣(244例)，新竹市(227例)，南投縣(203例)，基隆市(187例)，嘉義縣(186例)，花蓮縣(163例)，嘉義市(102例)，臺東縣(67例)，澎湖縣(44例)，金門縣(40例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增44例本土病例死亡個案，為21例男性、23例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、43例具慢性病史、28例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

指揮中心說明，今日新增252例境外移入個案中，為101例男性、151例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。

指揮中心統計，自 2020年起國內 COVID-19累計9,937,216例確診、17,564例死亡。