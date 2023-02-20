北韓48小時內發射3枚飛彈　揚言將太平洋當成射擊場

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓於18日朝日本海發射一枚飛彈後，韓美於隔 （19）日進行聯合軍演予以回應，而北韓20日上午也再度發射2枚短程飛彈，並威脅將把整個太平洋當成自家射擊場。

據韓聯社報導，北韓官方證實，18日晚間在平壤往東部海域發射一枚「火星-15」洲際彈道飛彈（ICBM），飛彈以最高高度5,768.5公里飛行了989公里，約4,015秒後落入日本專屬經濟海域（EEZ）。為回應北韓的挑釁，韓美於隔（19）日實施了聯合空演，南韓出動了F-35A、F15K戰鬥機，美國出動了F-16戰機及B-1B「槍騎兵」（Lancer）等，共10餘架軍機。

今（20）日，南韓參謀本部宣布，北韓又再度發射了兩枚短程彈道飛彈，為今年的第三次。北韓也透過官媒朝中社證實，從多管火箭發射器發射了兩枚飛彈，射中了395公里及337公里外的目標，更形容他們的多管發射器只需發射4枚砲彈，即可讓敵人的軍用機場變為焦土。

朝中社也在報導中說道，此次的飛彈發射是為回應韓美前一日的聯合軍演，批評韓美多次進行聯合空演，讓軍事緊張加劇。

金正恩的妹妹，勞動黨副部長金與正也在今日發表聲明表示，北韓密切注視著敵方的一舉一動，正縝密分析韓美聯合軍演對北韓造成的安全影響，並警告，北韓要將整個太平洋地區當成自家射擊場，頻率將視美軍行動而定，若有行動帶給北韓任何直接或間接的擔憂，將做出相應的對應。

金與正也提到，北韓非常滿意現有的飛彈科技和能力，現在將專注在增強攻擊品質上。另外，針對外界指出北韓飛彈發射的準備需花費9小時，金與正也反駁批道，南韓偵察機根本來不及升空監測北韓發射飛彈，還說他們（南韓）透過美韓之間情報機構緊密合作，以特殊管道觀察北韓。