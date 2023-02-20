Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

歐洲電影市場展恢復實體　台灣文策院重返柏林

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 16:13
歐洲電影市場展睽違三年回歸實體，國際產業人士重聚於Gropius Bau會場。(圖/文策院)

歐洲電影市場展睽違三年回歸實體，國際產業人士重聚於Gropius Bau會場。(圖/文策院)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)世界三大影展之一的柏林影展，其平行產業活動「歐洲電影市場展」（European Film Market）於 2 月 16 日至 22 日盛大登場，今年為疫情後首度恢復實體舉辦，預估將吸引上萬名全球產業人士及國際買家參與。

文化內容策進院（文策院）為協助臺灣業者掌握經濟復甦後的交易熱潮，除了設立臺灣館，攜手 40 家影視內容業者、展出 90 件作品，將於「國際合製市場」單元中，向全球業者介紹臺灣的國際合資合製資源，並在 18 日舉辦臺灣提案專場（Spotlight on TAIWAN Pitching Session），向國際投資買家推介 3 部具跨國合製潛力的作品企劃案。

文策院院長李明哲表示，柏林影展與歐洲電影市場展是全球影視產業的年度盛會，無論是獨立製作的藝術電影或商業類型作品，都匯聚在此尋求曝光與合作商機，而臺灣擁有自由的創作環境以及完整的產製技術，文策院期待透過貼近市場需求的資源，吸引國際團隊選擇臺灣作為合作夥伴，讓臺灣文化內容走向國際。

由臺新法葡四國合資合製、獲文策院投資之作品《明天比昨天長久》入圍「新世代單元」（Generation 14plus），角逐該單元最高榮譽的水晶熊獎（Crystal Bear），該片為新加坡新銳導演姚志衞執導作品，由戴立忍及新加坡新銳演員陳嘉良領銜主演，描述由臺灣搬到異鄉新加坡展開新生活的單親爸爸與兒子之間的故事；而由苗華川擔任製片、林書宇導演的新作企劃案《小雁與吳愛麗》則入選「歐洲電影市場展」中「國際合製市場（Co-Production Market）」單元的「Talent Project Market」項目。

今年共有4位臺灣影人入選「柏林新銳營」（Berlinale Talents），包含製片苗華川、攝影師張鍾元、導演翁語彤，以及影評人甜寒等人。

另外，文策院於「歐洲電影市場展」設立臺灣館，展出包含入選 2022 年威尼斯創投市場展「內容合資市場」單元的新銳導演蘇奕瑄首部劇情長片《青春並不溫柔》、曾入選鹿特丹影展的陳宏一導演新作《新的一天》、金馬獎最佳劇情長片《一家子兒咕咕叫》、柯震東首部執導電影《黑的教育》、李烈與黃江豐監製的最新力作《周處除三害》，以及入圍釜山影展「「超廣角紀錄片競賽單元」（Wide Angle Documentary Competition）的《家族樹》等作品。

文策院於 18 日舉辦臺灣提案專場（Spotlight on TAIWAN Pitching Session），邀請國際專業人士與投資買家，主動推介 3 部具跨國合製潛力的作品企劃案，包含甫以《無法離開的人》拿下 2022 年威尼斯影展 VR 大獎的導演陳芯宜，將帶來劇情長片企劃《樹人》；曾以短片作品《安眠旅舍》曾入選 2020 年坎城影展電影基石單元的導演王凱民，將介紹首部劇情長片企劃《蟲》；紀錄片企劃《大風之島》則是導演許雅婷連續拍攝長達 20 年，完整記錄臺灣民主歷史中的樂生療養院事件。
文策院

相關新聞

台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍
台灣TCCF開幕人氣高！內容交易市場吸引國際買家　《大嘻哈時代》 第二季宣布開拍
2022/11/10 14:59
迪士尼、Netflix都來囉！台灣文策院創意內容大會擴大規模　國際買家數量創新高
迪士尼、Netflix都來囉！台灣文策院創意內容大會擴大規模　國際買家數量創新高
2022/10/27 17:14
台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
台灣電影起飛囉！國片創4.2億票房　文化部訂最新國片市占率目標
2022/10/27 12:35
北港朝天宮搬進元宇宙！Meta文策院聚焦台灣傳統文化　24小時拜媽祖、點光明燈找回心中淨土
北港朝天宮搬進元宇宙！Meta文策院聚焦台灣傳統文化　24小時拜媽祖、點光明燈找回心中淨土
2022/09/20 18:40
台灣布袋戲電影《素還真》唯一華語片入圍瑞士奇幻影展　在台美籍導演《桶妝仙女》入選酷兒單元
台灣布袋戲電影《素還真》唯一華語片入圍瑞士奇幻影展　在台美籍導演《桶妝仙女》入選酷兒單元
2022/07/02 16:24

更新時間 : 2023-02-20 20:52 GMT+08:00

最受歡迎

【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
【內政部房貸補貼草案出爐】符合條件可領3萬•估55萬戶受惠　18歲以上可申請租金補貼
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
逾12萬公斤智利櫻桃殘留農藥超標　醫：簡單1招避免農藥吃下肚　
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
（更新）【陳宗彥涉性招待案】台灣高檢署駁吃案：偵查一年多才結案　 賴清德：誠實為上
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
【更新】台灣南投鹿谷18日深夜規模5.0顯著有感地震•雲林彰化4級　有民眾聽到地鳴
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
Disney+韓劇「地下菁英」第二季上線　孫錫久存在感爆發、李東輝成劇情反轉關鍵
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
拜登任內首見！金融時報：美國國防部資深官員蔡斯17日已抵台灣
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」
台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 晚餐吃BUFFET即贈「爆膏麵包蟹」
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣金馬影后歸亞蕾《大青樹下》預告釋出！巴黎抱回「國際最佳演員獎」　美國新移民家庭衝突好揪心
台灣金馬影后歸亞蕾《大青樹下》預告釋出！巴黎抱回「國際最佳演員獎」　美國新移民家庭衝突好揪心
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民
【台灣賑土耳其專款】11天破9.1億 首波捐6億助土敘災民