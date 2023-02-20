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新冠病毒可藉由口罩塑膠微粒傳播？台灣學者：可包覆好再丟棄

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 12:19
近期有研究指出，口罩降解會產生懸浮空氣中的塑膠微粒，被認為可能傳播新冠病毒。（圖／pixabay）

近期有研究指出，口罩降解會產生懸浮空氣中的塑膠微粒，被認為可能傳播新冠病毒。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）COVID-19的主要傳播途徑是經由近距離飛沫或長時間接觸患者，但近期有研究指出，口罩降解會產生懸浮空氣中的塑膠微粒，被認為可能傳播新冠病毒，對此，國內公衛學者指出，目前仍無直接證據可證實，呼籲民眾勿過度解讀或擔憂。

國外篇文獻回顧報告提到，塑膠微粒（microplastics）和奈米塑膠（nanoplastics），會增加COVID-19在空氣中的存活時間、傳播等潛在可能性，此外，根據《Environmental Pollution》的研究報告，懸浮在空氣中的塑膠微粒可檢測到COVID-19的RNA，因此推論塑膠微粒可能產生自醫療廢棄物的處置不當。

臺北醫學大學醫學院醫學系公共衛生學科教授莊凱任表示，目前沒有任何研究可以說明或證實，口罩降解的塑膠微粒，可作為病毒的傳播途徑。因為口罩要降解成懸浮在空中的塑膠微粒，需要很長的時間和環境壓力，並不是說「口罩上有病毒，它就會很快降解成帶有病毒的塑膠微粒，然後傳播並感染」。

莊凱任提到，相較之下有許多傳播途徑有更大的傳播風險，例如：飛沫、直接或間接的接觸，是否會感染COVID-19，主要都還是取決於當下環境中傳播媒介的病毒濃度或數量。

他說明，口罩降解成塑膠微粒的可能性是有的，但需要多長的時間和什麼條件的環境壓力，這都需要更多的研究才能驗證，並不是一兩篇研究或回顧文獻，就可以解釋為「口罩產生的塑膠微粒，具有攜帶病毒、延長病毒存活時間或增加傳播的潛在可能」，就像要啟動一項研究計畫，也需要引述數十篇以上的研究文獻，才能建立合理的研究立論基礎。

民眾在日常生活環境中，不須要擔心感染到口罩產生帶有病毒的塑膠微粒。 因為整體來說，這兩篇研究只驗證了一件事：在處理醫療廢棄物的工作人員，包含在清潔、焚化前處置任一環節的人員，都應穿戴完善並符合COVID-19感染照護的防護裝備，因為在處理醫療廢棄物的過程中，一樣可能會處在高密度下的病毒環境，而這是一般民眾不會面臨的環境，所以也不須要過度擔心。

莊凱任提醒，民眾只要做好個人衛生習慣，如：在外摸完東西不要再碰口鼻、回到家洗手再吃東西等，就能極大避免被傳染的風險。若民眾還是很擔心，可以回到家後在門口集中使用過的口罩，包覆好後再丟棄。

莊凱任說明，根據我們早期的研究調查，空氣中可能隨時充斥著新冠病毒的顆粒，但我們並不會因為這些空氣中少量存在的病毒而感染，因為這些病毒顆粒數量少、濃度低以外，也幾乎已經失去致病力。

莊凱任提到，許多研究都只是監測到環境或空氣中存在COVID-19的RNA，但這不代表病毒仍存活或具有感染力，因為失去活性或死亡的病毒碎片（dead virus fragments）都可以被檢測出RNA[1][2]，而它們卻不再具有感染的能力。他認為這類型的研究調查，最終也會得出類似的結論。

※資料來源：台灣科技媒體中心※

新冠病毒可藉由口罩塑膠微粒傳播？台灣學者：可包覆好再丟棄
口罩
塑膠微粒
奈米塑膠
新冠病毒

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