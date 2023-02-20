威尼斯建築雙年展台灣館首度亮相　東海大學操刀《地景中未完成的協議》

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報島)由文化部所屬國立臺灣美術館主辦，東海大學建築系團隊策畫的「第18屆威尼斯建築雙年展－臺灣館」參展計畫《地景中未完成的協議－台灣改裝》，將於2023年5月20日至11月26日在義大利威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展出。

「第18屆威尼斯建築雙年展－臺灣館」17日首度公開亮相，現場發表展出作品的一比一試組裝。國美館廖仁義館長、評審委員吳光庭教授、黃健敏建築師、徐明松教授、劉國滄教授及第15屆威尼斯建築雙年展策展人曾成德教授，以及東海大學建築學系策展人曾瑋、協同策展人郭聖傑、何炯德與蘇孟宗等人均出席。

國美館長廖仁義表示，這次要特別恭喜東海建築所帶領的策展團隊，參展計畫不但具有文化展示意義，更具教育意義，在這個過程中有很多分享，包含委員與團隊間的對話，都讓最後的成果更具體而準確。

第15屆威尼斯建築雙年展策展人曾成德與評審委員吳光庭不約而同指出，1923年柯比意《邁向(新)建築》出版，中間經歷80年代建築在地化的重大改變，到現今2023年一百年間，可以看見台灣建築有股力量，能夠在跨六個氣候帶的地形中，展現構築方式、地景很有趣的未完成狀態。吳光庭也回應：「此次團隊展開的田野調查，所呈現在地知識與智慧，就是傳承力量的來源，想像也在實驗性的素材中獲得啟蒙，青年學生的能力已具國際水準的呈現，更是本次展演的亮點。」

最後，由策展人曾瑋總結本次策劃強調價值說，企圖拋棄後殖民、全球化與後現代的論述方式，從教台灣育紮根，從「from garden to field」的角度，除了展現建築的生猛與柔軟，使有機物與無機物成為共生體，隨著這些不確定性不斷演化，變成一種重新閱讀台灣建築的機會。

《地景中未完成的協議－台灣改裝》的策畫呼應第18屆大會主題「未來實驗室（The Laboratory of the Future）」，提出對「未來」的見解，認為21世紀的未來可能需要我們踏上迂迴的道路，留意並重新拼湊你我生活周遭因時代進步而遺忘的事物。策展團隊重新回到臺灣的山海之間，從「真實的日常」尋找面對未來的養分。

在《地景中未完成的協議－台灣改裝》中，策展團隊以「剖面」的視角聚焦臺灣不同海拔的農業地景，發現其中存在的「改裝」性格。無論是嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室或是梨山的茶園，都可以說是人類指認、理解並適應自然作用的節氣與時序後，進一步加以「改裝」的構築性回應。策展團隊提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」六大關鍵字回應這些發生在臺灣山海之間人們如何與自然衝突、妥協進而共榮的事物，提煉出面對臺灣建築未來發展的可能方法。

值得一提的是，在策展方式上，本屆策展團隊從學院出發，首度採取「教學聯盟（Teaching Alliance）」的共同參與模式，除了與建築教育現場緊密結合，規劃由東海大學建築學系師生共同完成展覽的重要作品，同時也邀請國內知名建築學院：成功大學、淡江大學、逢甲大學、中原大學的建築學系參與，擴大此次展覽實驗與行動的動能，所完成的作品將一同於本屆臺灣館展出。

臺灣館所在的普里奇歐尼宮，為前身是古老監獄的特色古蹟建築，策展團隊依據建築空間架構區分為四個展區，分別為：「地景文件」、「擴閾空間」、「影片投影」、「設計提案」。四個區域由展場內的主要垂直牆面和一道粗黑線來區分邊界，再由跨越空間的大桌子構成的水平面整合為一。展場也將結合聲音和紀錄影像，使用臺灣環境音採集與新編音樂，及策展紀錄影像，成為可度量時空的元素，讓觀者打開各種感官，感受臺灣真實時空的流動感。