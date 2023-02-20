「這病」非長輩特權？ 大學生竟有白內障？ 醫：高度近視當心

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】以往白內障通常發生在55歲以上的中老年人，但如今隨著人人接觸3C產品的時間增加，白內障有年輕化的趨勢。一名 21歲林姓大學生，平時最喜歡在房間內不開燈滑手機、打電動，由於眼睛吸收了過多藍光，促使水晶體提早老化，罹患白內障！

台全眼科黃釋緣醫師表示，林同學是高度近視（1000度）以及高度散光（200度）的患者，經評估為白內障，安排微創白內障手術，並選用新一代延焦散光人工水晶體，治療白內障的同時，一併解決了散光的困擾，術後林同學說，「術後視力回復1.0，生活品質大幅提升，感謝人工水晶體科技的神奇！」

視力模糊看不清？白內障過熟恐失明

白內障主要是因為水晶體老化或病變，是一種無痛無癢的漸進式視力減退。黃釋緣醫師說明，當水晶體因老化、紫外線傷害或其它因素變得混濁甚至硬化，無法讓光線完全透入集中於視網膜，這樣的情況便會導致視線模糊、視力下降，眼前出現整片或局部霧霧的感覺，這就是所謂的白內障。

黃醫師呼籲，白內障治療不能拖，若等到白內障過熟，易發生沾黏的情況，最終就可能產生青光眼，甚至是失明。

延焦段與延焦散光水晶體使用限制少 貼近大眾視力需求

黃釋緣醫師解釋，白內障的治療方法是經由置入人工水晶體手術，移除混濁的水晶體。醫師會針對患者的生活型態及用眼需求來建議合適的人工水晶體，而新一代延焦段人工水晶體適合的族群範圍較廣，不但可以符合看遠的用眼需求，日常中距離亦能同時改善，還能減少夜間眩光，提升夜視力，減少眼鏡配戴率。

大多患者最常使用的視力距離為中距離（約一個手臂長），像是用電腦、或是燒菜、做家事等，延焦段人工水晶體就能滿足這類患者的用眼需求。值得一提的是，今年國內通過健保核可新一代延焦散光人工水晶體，增加了矯正散光功能，增進術後視覺品質，多數人都會有散光的困擾，對於有白內障手術需求的患者是一大福音。

良好用眼習慣、注意防曬 避免提早退化

黃釋緣醫師表示，近年來，白內障已經有年輕化的趨勢，許多高度近視者（500 度以上），眼睛都會有提早退化的現象，加上現代人生活型態頻繁地使用3C產品，加速眼睛老化。隨著年紀增長，白內障都有機會找上門，不過醫師也提醒，預防白內障提前報到，可從日常保健著手，像是平時出門建議配戴墨鏡，做好紫外線防護、減少3C 產品的使用、飲食上可多攝取蔬果等均衡飲食，以維護眼睛健康。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56683

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