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2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 10:15
指揮中心宣布，2月20日起鬆綁室內戴口罩措施。

指揮中心宣布，2月20日起鬆綁室內戴口罩措施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）室內戴口罩規定從今（20）日起鬆綁，但並不是在所有的室內場所都可以脫下口罩，有2類8場所仍然強制要求戴口罩之外，其餘又依特殊情況和場所分為「建議」或「自行決定」配戴，未免民眾搞混而誤觸法令，台灣英文新聞整理出常見QA供民眾參考。

延伸閱讀：2/20起台灣室內可脫口罩！「醫療照護機構、公共運輸」除外 詳細規定一次看懂

2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看

2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看

  • 哪些地方仍「強制全程戴口罩」呢？
  1. 醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構(詳如附件)。
  2. 公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站(詳如附件)。上列指定場所可不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動。
  • 哪些「特殊情境」建議要戴口罩？
  1. 有發燒或呼吸道症狀。
  2. 年長者或免疫低下者外出時。
  3. 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
  4. 與年長者或免疫低下者(尤其是未完整接種疫苗者)密切接觸時。
  • 看電影、演唱會要戴口罩嗎？

為配合指揮中心規定，文化部表示，如疫情穩定，自2月20日起，各文化場館內不強制配戴口罩，另將請文化場館及活動主辦單位，包含劇場、電影院、演唱會等加強自主防疫宣導。

  • 看球賽需要戴口罩嗎？

根據中央流行疫情指揮中心規定，「特殊情境建議要戴口罩」，其中一項就是「人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場合」。國內3大籃球聯盟，包括PLG、T1、SBL都宣布，依照政府最新規定，繼續「建議」入場球迷戴上口罩。

  • 校園內也可以不用配戴口罩嗎？

各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班將於自3月6日起配合指揮中心規定放寬室內戴口罩規定。但各級學校健康中心、校車、幼兒園專用車、校園接駁車等比照指定場所（醫療照護機構、公共運輸）之規定，仍「應戴口罩」。

不過考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校得自行決定採取配戴口罩措施。

延伸閱讀：2/13台灣開學日 校園、補習班3/6起才可脫口罩2大考量曝光

  • 逛百貨公司、賣場需要配戴口罩嗎？

遠東SOGO百貨、遠東百貨、新光三越和家樂福於日前宣布，配合政府規定，遠東百貨不會規範民眾進入館內配戴口罩，消費者可以依照自身需求決定配戴口罩與否。

遠東SOGO表示，餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

家樂福補充說，如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導配戴，入口處持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。另考量員工常與客人面對面接觸具潛在風險，因此員工和進入賣場或工作場域須配戴口罩。

  • 在指定場所未戴口罩可開罰？

依傳染病防治法第70條第1項規定，在醫療照護機構、公共運輸及特殊運具等指定場所未戴口罩者，可處新台幣3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
室內口罩配戴規定
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