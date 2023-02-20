（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）2022年2月24日，俄國對烏克蘭開炮，開啟了現代史的一場驚世戰爭。這場仗打了將近一年，作為侵略國，人民的日子受到了何種衝擊？看似一切如常、馬照跑舞照跳的日子，偶爾才會被建築物上的Z字標誌提醒目前仍是戰時狀態。然而，撕開平靜無痕的表面，露出的卻是千瘡百孔的內心。

剷除異己

根據美聯社，媒體不能稱之為「戰爭」，示威者標牌提及戰爭必遭重罰。獨立新聞已滅頂。知名廣播公司沒了聲音。（Facebook）、IG、推特（Twitter）已禁。

反對派人士不是逃離俄國，就是鋃鐺入獄。上街抗議者立刻逮捕。反戰藝人立刻丟了飯碗，演唱會、表演悉數取消。在社群媒體作出反戰言論，下場是被依散播假訊息罪嫌起訴，面臨10年刑期。一名20歲女大生Olesya Krivtsova，就因一則IG貼文，被同學舉報，現遭在家軟禁，限制行動，恐判刑10年。

無止歇的大內宣

肅清反對聲音後，隨之而來的是滲入社會每個角落的官方宣傳。

國營電視停播了部分娛樂節目，加大新聞與政治節目的比重，強力放送俄國致力解放烏克蘭，助其擺脫納粹掌控的偽言，抑或基輔是北約（NATO）的傀儡政權等妄語。

獨立民調機構Levada Center表示，這大內宣還真奏效了。多年來的民調顯示，約有3/4受訪者，相信官方所謂的北約是要摧毀或弱化俄國這類說法。

洗腦需得從小開始。學校要求學童寫信給士兵，為願意上戰場的畢業生設置「英雄書桌」。8到11年級生的課程，加入了諸如「俄烏特殊行動」、「建立世界多極秩序」的內容。不願教導這門課的老師會遭解雇。不願上這課的學子，家長會遭校方、警方嚴正關切。

一名5年級生，被控在社群媒體貼了關於烏克蘭的照片，以及與同學就戰事進行討論，結果她與母親雙雙被短暫關押，以儆效尤。

經濟熬過制裁

雖面臨來自四面八方的制裁，得益於能源價格高漲，俄國經濟表現優於預期。央行也藉升息將一度崩跌的盧布穩定下來，兌美元的匯價甚至高於戰前水準。

麥當勞（McDonald’s）、Ikea、Apple等知名品牌退出了俄國市場，金色拱門被新標誌取代，但民眾仍能吃到「盜版」漢堡薯條。星巴克（Starbucks）成了Stars Coffee，牌子變了但咖啡依舊。McBooks、iPhones仍能買到，餐廳也仍吃得到日本魚、西班牙起司、法國紅酒。

Visa、Mastercard終止在俄服務，但銀行轉用本土MIR系統，現有的信用卡仍能繼續在國內運作，出國旅遊者則改用現金。歐盟禁止俄國班機入境後，機票價格飆升，出國旅行現成了極少數人才有能力享用的奢侈。但社會學家咸認，這類改變對多數俄國人而言不痛不癢，畢竟俄國去年平均月薪僅900美元（新台幣27,359元），僅1/3人擁有國際護照。

通膨率衝到12%，但普丁對有孩童的家戶祭出資助方案、增加年金、提高基本工資10%。是的，消費支出增加，但並無短缺。

「走在市中心，會以為什麼都沒發生過。周末仍是人潮滿滿。咖啡廳的人少了，但並沒消失。」不過，莫斯科的確空了許多，人人也是面帶愁容，一名市民說道。

都在壕溝裡了

普丁去年9月發出動員令，徵召30萬後備軍人，65歲以下男子與部分女子幾乎都能合法召集，讓人民陷入恐慌。機場、邊境湧入急欲逃離徵兵的百姓，能逃的逃了，走不了的硬著頭皮上戰場。

被迫打仗的新兵，抱怨基地環境惡劣、軍備匱乏，訓練不足就派赴上陣，掛彩只是時間問題。33歲的莫斯科男子Vasily表示，其戶籍地址這個月就收到了兩張單子，疑似是兵單，但他不想面對。「到戶政單位搞清情況的朋友們，現在都在壕溝裡了，甚至更慘。」

根據官方數字，俄方戰死人數僅6,000，但真實數字據信高的多。普丁允諾戰亡家屬可獲得一筆「慷慨」國賠－1,200萬盧布（新台幣498萬元）。

俄烏戰爭打了一年 烏克蘭水深火熱，俄國人民呢？



莫斯科看板，士兵獲得勳章（圖／美聯社）



莫斯科高檔餐廳（圖／美聯社）



莫斯科星巴克變成了Stars Coffee（圖／美聯社）



2022年9月，反戰示威者遭逮（圖／美聯社）



2022年9月，大批俄人為躲避徵兵，透過陸路出逃喬治亞（圖／美聯社）



2022年9月，俄國新兵搭火車赴軍營（圖／美聯社）



俄國新兵扛火藥（圖／美聯社）