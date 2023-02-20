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好嗨！台灣燈會參觀人數破一千萬　台北這地方網狂刷五星評論

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2023/02/20 09:31
2023台灣燈會吸引超過1000萬人到訪。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

2023台灣燈會吸引超過1000萬人到訪。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）籌備兩年，2023台灣燈會在台北，展演場域達168公頃，為史上陸上面積「最廣」，歷經試營運及正式展出共計19天，迎來逾1,200萬人到訪觀賞，是疫情趨緩後全台第一場國際型活動，已於19日晚間閉幕。

燈會期間，土耳其發生了百年大地震，台北第一時間派出搜救隊到現場救援，台北101及北市府也在2月7日晚上9時點燈，「未來展區」雙副燈「台北NEXT!」及「台北101閃耀夢想」也特別於7日晚間9時打上土耳其國旗、祈福燈光及字卡「為土耳其祈福 我們隨時都在」及「Pray for Türkiye」，盼該國能儘速重建家園。

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2023年北市跳脫「區域燈會」形式，讓燈飾融入街景、點亮城市光廊，打造出史上第一場「展場最寬廣、生活零距離」燈會。主題「光源台北 Light up the Future」，呈現「光」、「源」、「未來」三大概念，結合12行政燈區呼應，透過一座主燈、六座副燈及超過300件的燈飾作品，連續19天晚間5時準時點亮整座城市，搭建起令人微醺的「城市光廊」。

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今年還有26個海外單位響應，為歷年最多，其中包含聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、關島、聖露西亞、印尼、大邱、上海及熱情的19個日本城市支援，每個單位都將獨有的文化特色融入燈飾設計中，彷彿一場異國的美麗燈光饗宴，吸引許多民眾駐足圍觀。

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北市政府指出，北市追求永續目標，率先各縣市於2022年通過淨零自治條例，本次燈會也有九成燈飾作品使用環保LED材質，大幅度減少用電消耗；同時，為減少大型活動常用的柴油發電機、降低噪音及空汙，北市早在2021年底提出燈會規劃，由工務局新工處與台電一同動員超過600位工程人員，檢測300處供電設備，經歷無數摸黑夜晚，完成「環保供電」任務。

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此外，「源展區」所在地松山文創園區也突破歷來的參觀人數，共25件燈會作品在燈會最後一天累積超過100萬人參觀，創下園區於2011年重新開園以來單月新高，Google評論有超過百則五星評論及留言。
台灣燈會
台北
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