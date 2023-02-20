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〈財經主筆室〉星宇股價大漲 又圈粉一批K董迷進場

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2023/02/20 12:31
星宇航空首條美國航線台北－洛杉磯將於4月26日開航，星宇航空14日下午4時開放訂位，頭等艙僅有的4個座位來回售價要新台幣44萬多元，開賣...

星宇航空首條美國航線台北－洛杉磯將於4月26日開航，星宇航空14日下午4時開放訂位，頭等艙僅有的4個座位來回售價要新台幣44萬多元，開賣...

星宇航空(2646)上周收盤價站上33.55元新天價，一周內股價上漲幅度高達77%，不僅讓股東樂呵呵，僅僅一周股東人數又大增8,580人之多，顯然K董張國煒再度圈粉不少，對星宇航空未來發展又注入不少潛在利多。

星宇航空上周收盤價33.55元，單周股價漲幅高達77%，以及單周成交77.19億元，均創下該股史上的新高紀錄，而星宇航空上周的走勢，顯然成為市場最聚焦的話題，網路上討論度也相當高。

市場對星宇航空股價是否漲太多？股價合理與否？目前各種質疑討論聲浪很多，但且不管股價高低，上周股價一飛衝天的表現，為星宇航空又增加不少股東，卻也是不爭的事實。

據集保公司統計，截至上周六(18日)為止，星宇航空股東人數為5萬2,754人，較前一周的4萬4,174人，增加了8,580人之多，其中零股股東增加了1,197人，持股1-5張的股東增加6,946人，總計少於5張以下的散戶股東就加8,143人，意即，上周股東增加人數中有95%都是散戶。

星宇航空去年9月底才正式在與櫃掛牌交易，僅僅4個多月，股東人數就由千餘人一舉來到逾5萬人，對比在2019年12月16日就興櫃交易的虎航(6757)，截至上周的股東人數僅只有4,113人，只能說K董張國煒的魅力的確驚人。

再者，星宇航空的臉書官方粉絲在興櫃前就有34萬餘人，興櫃交易後至今，粉絲人數也默默來到逾38萬人之多，粉絲人數增加逾4萬人之多，而股東人數及粉絲人數的增加，就是星宇航空最忠實客戶的來源。

投資一定有風險•理財請務必慎思

星宇興櫃交易後有不少小股東持有者，其實都是衝著K董張國煒而來，而去年9月底股票剛興櫃交易時，股價曾到每股25元，爾後回跌在18-20元處盤整數月之久，直到上周股價大漲來到每股33.55元，期間曾遭套牢者，不僅全數解套且還大賺一筆。

星宇航空從2018年5月以來，總共辦過6次增資，上一次增資是去年8月辦理2.75億股現增，每股溢價12元發行，共計募得33億元資金，讓股本來到181億元。最後一次參與現增者，除了能率集團等原股東及員工認購外，還有張國煒二哥張國明、姐夫鄭深池、胡同燒肉吳念忠及許多市場特定人士，此次星宇股價大漲，這些參與認購者都是贏家。

星宇元月營收15.23億元，月增率58%，年增1295%，而且單月損益開始出現轉虧為盈的局面，2、3月營收因為還有228連假， 預料結算數字也不會太差，而且還可能出現更好的利多好消息，但星宇業績可能從4月開航首條美國線後真正開始爆發。

星宇預計4月美西航線開航，且在加強美國線布局後，緊接著再規劃歐洲航線，長程線營收對星宇絕對是大補血。以日前開放預售的美國線，高達44萬元的頭等艙1小時就賣光，還有商務艙26個、豪華經濟艙36個，加上240個經濟艙座位，長程線帶來的利潤相當可觀。

所以，星宇股價還會不會漲？股價是否太高？目前價位值得買嗎？應該沒有人能夠肯定的回答這些問題，就像星宇股價單周出現77%漲幅，相信也沒有人能事先預料得到？只能說，星宇航空從今年起，在營運面可期待的利多消息的確不少，而股價的漲跌，就讓它回歸市場面需求去決定。
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