〈財經主筆室〉星宇股價大漲 又圈粉一批K董迷進場

星宇航空(2646)上周收盤價站上33.55元新天價， 一周內股價上漲幅度高達77%，不僅讓股東樂呵呵， 僅僅一周股東人數又大增8,580人之多，顯然K董張國煒再度圈 粉不少，對星宇航空未來發展又注入不少潛在利多。

星宇航空上周收盤價33.55元，單周股價漲幅高達77%， 以及單周成交77.19億元，均創下該股史上的新高紀錄， 而星宇航空上周的走勢，顯然成為市場最聚焦的話題， 網路上討論度也相當高。

市場對星宇航空股價是否漲太多？股價合理與否？ 目前各種質疑討論聲浪很多，但且不管股價高低，上周股價一飛衝天的表現，為星宇航空又增加不少股東， 卻也是不爭的事實。

據集保公司統計，截至上周六(18日)為止，星宇航空股東人數為 5萬2,754人，較前一周的4萬4,174人，增加了8, 580人之多，其中零股股東增加了1,197人，持股1-5張的 股東增加6,946人，總計少於5張以下的散戶股東就加8, 143人，意即，上周股東增加人數中有95%都是散戶。

星宇航空去年9月底才正式在與櫃掛牌交易，僅僅4個多月， 股東人數就由千餘人一舉來到逾5萬人，對比在2019年12月1 6日就興櫃交易的虎航(6757)，截至上周的股東人數僅只有4 ,113人，只能說K董張國煒的魅力的確驚人。

再者，星宇航空的臉書官方粉絲在興櫃前就有34萬餘人， 興櫃交易後至今，粉絲人數也默默來到逾38萬人之多， 粉絲人數增加逾4萬人之多，而股東人數及粉絲人數的增加， 就是星宇航空最忠實客戶的來源。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★

星宇興櫃交易後有不少小股東持有者，其實都是衝著K董張國煒而來 ，而去年9月底股票剛興櫃交易時，股價曾到每股25元， 爾後回跌在18-20元處盤整數月之久， 直到上周股價大漲來到每股33.55元，期間曾遭套牢者， 不僅全數解套且還大賺一筆。

星宇航空從2018年5月以來，總共辦過6次增資， 上一次增資是去年8月辦理2.75億股現增，每股溢價12元發行， 共計募得33億元資金，讓股本來到181億元。 最後一次參與現增者，除了能率集團等原股東及員工認購外， 還有張國煒二哥張國明、姐夫鄭深池、 胡同燒肉吳念忠及許多市場特定人士，此次星宇股價大漲， 這些參與認購者都是贏家。

星宇元月營收15.23億元，月增率58%，年增1295%， 而且單月損益開始出現轉虧為盈的局面，2、3月營收因為還有22 8連假， 預料結算數字也不會太差， 而且還可能出現更好的利多好消息，但星宇業績可能從4月開航首條 美國線後真正開始爆發。

星宇預計4月美西航線開航，且在加強美國線布局後， 緊接著再規劃歐洲航線，長程線營收對星宇絕對是大補血。 以日前開放預售的美國線，高達44萬元的頭等艙1小時就賣光， 還有商務艙26個、豪華經濟艙36個，加上240個經濟艙座位， 長程線帶來的利潤相當可觀。

所以，星宇股價還會不會漲？股價是否太高？目前價位值得買嗎？ 應該沒有人能夠肯定的回答這些問題，就像星宇股價單周出現77% 漲幅，相信也沒有人能事先預料得到？只能說，星宇航空從今年起， 在營運面可期待的利多消息的確不少，而股價的漲跌， 就讓它回歸市場面需求去決定。